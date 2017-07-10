Akşehir fotoğrafçılar buluşması ve foto maratonu sona erdi

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehir Belediyesi ve Sille Sanat Sarayı işbirliği ile düzenlenen Akşehir Fotoğrafçılar Buluşması Ve Foto Maratonu düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Törende bir konuşma yapan Sille Sanat Sarayı Başkanı Reha Bilir, yarışmaya katkı sağlayan Belediye Başkanı Salih Akkaya ile tüm belediye personeline ve yarışmaya katılan tüm fotoğraf sanatçılarına teşekkür etti. Birbirinden güzel fotoğrafların arasında jürinin seçimde zorlandığını söyleyen Bilir, ödül kazanan tüm fotoğrafların sahiplerini tebrik etti. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da yaptığı konuşmada, Sille Sanat Sarayına ve yarışmaya katılan tüm fotoğraf sanatçılarına teşekkür ederek birbirinden güzel fotoğrafları Akşehir’e kazandırdıkları için teşekkür etti. Konuşmaların ardından ödül alan fotoğraflar slayt gösterisi eşliğinde sunularak, fotoğraf sahiplerine para ödülleri verildi.

Jüri üyeliğini Akşehir Belediye Salih Akkaya, Yusuf Kartal, Murat Özçelik, Mustafa Dönmez ve Reha Bilir’in yaptığı yarışamaya 84 fotoğrafçı 294 fotoğrafla katıldı. Yarışmada; Mehmet Aslan, Muhammed Ünal ve İlker Karaman’ın fotoğrafları başarı ödülüne değer bulunurken, Akşehir Belediyesi Özel Ödülünü Kahraman Bakçili kazandı. Oğuz İpçi, Gazi Aydın ve Özkan Şörek’in fotoğrafları da mansiyon ödüllerine değer bulundu. Ayrıca 20 fotoğraf da sergileme için seçildi. Ödül töreninin sonunda toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Akşehir Kültür Merkezi’nde yapılan ödül törenine Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu temsilcisi Ali Hikmet Avcı, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Sille Sanat Sarayı Başkanı Reha Bilir ile yarışmaya katılan fotoğraf sanatçıları katıldı.