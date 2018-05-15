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15 Mayıs 2018 16:39

Akşehir heyetinden Başkan Altay’a ziyaret

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, kısa süre önce Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Uğur İbrahim Altay’ı makamında ziyaret etti.

Akşehir heyetinden Başkan Altay’a ziyaret

15 Mayıs 2018 16:39


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın ziyaretine; AK Parti Akşehir İlçe başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ile Akşehir Belediyesi Meclis Üyeleri de eşlik etti.


Başkan Akkaya, Büyükşehir Yasası ile Konya ve tüm ilçelerinin bir bütün haline geldiğini belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman desteğini gördüklerini ve bu birlikteliğin başarılı hizmet ve projelere dönüştüğünü söyledi. Başkan Akkaya ve beraberindeki heyet, Başkan Uğur İbrahim Altay’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında da başarılar diledi.


Başkan Akkaya ziyaretin sonunda Başkan Altay’a Akşehir’de metfun bulunan Nimetullah Nahcivani Hazretlerinin yazmış olduğu ve Akşehir Belediyesi’nce bastırılan Kuran-ı Kerim Tefsirini hediye ederken, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu’da bir tablo takdim etti.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’da yapılan ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek Akşehir’in tarihi-kültürel değerleri ve Nasreddin Hoca’sı ile Konya’nın önemli bir ilçesi olduğuna değinerek “Birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber Konya’mızı ve Akşehir’imizi geleceğe taşıyacağız” diye konuştu.




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