Akşehir İrem Derici ile coştu

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehir Açık Hava Tiyatrosunda yaklaşık 7 bin kişiye konser veren ünlü pop müzik sanatçısı İrem Derici, performansı ve sahne şovuyla binlerce kişiyi coşturdu.

Açık Hava Tiyatrosunda ilginin yoğun olduğu konser başlangıcından saatler öncesi konser alanı hınca hınç doldu. Konseri izlemek isteyen vatandaşlar konser alanının dışında da beklemeye devam ettiler. Konser öncesi ünlü sunucu ve şovmen Doğukan Alsay, alanı dolduran binlerce kişiyle birlikte dans ve şov yaptı. Doğukan Alsay, açık hava tiyatrosunu dolduran binlerce seyirciye Meksika dalgası da yaptırdı.

“Buray; çatla patla”

Havai fişek gösterisinin ardından sahneye çıkan İrem Derici, hareketli şarkıları ile seyirciye keyifli saatler geçirtti. Akşehir’de muhteşem kalabalık bir seyirci olduğunu söyleyen İrem Derici, “Bir gün önce Buray buradan konser görüntülerini paylaşmıştı, çok kıskanmıştım. Ama şimdi bakıyorum, Buray çatla da patla” dedi.

“Her gün başka şehirdeyim”

Konseri sırasında, hakkında çıkan “Hasta oldu bir aydır hastanelerde tedavi görüyor” haberlerine de cevap veren İrem Derici, “Yarışma programımın ismi ‘İrem Derici ile eğlenmeye bak.’ Hayatım hep öyle geçiyor, ben hep eğlenmeye bakıyorum. 3 günlük dünya ne yapacaksın, keyif almaya bakacağız. Izdırap çok kolay, vazgeçmek çok kolay, küstüm oynamıyorum yapmak çok kolay. Savaşçı olacağız savaşçı. Günlerdir başıma gelmeyen kalmadı. Bu günde en son haber yapmışlar, neymiş ben bir aydır hastanede tedavi görüyormuşum. Ayol ben niye Akşehir’deyim şu an. Bir instagramıma baksanıza. Kadın her gün başka şehirde. Neyse ne yapacağız? Eğlenmemize bakacağız” dedi.

İrem Derici’ye konser sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından plaket verildi.