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08 Mayıs 2018 15:00

Akşehir KOMEK ve ASEM’den sergi

Konya’nın Akşehir ilçesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Akşehir Aile Sağlık Eğitim Merkezi (ASEM) 2018 Bahar Dönemi sonunda yapılan sergilerinin açılışı yapıldı.

Akşehir KOMEK ve ASEM’den sergi

08 Mayıs 2018 15:00


Akşehir KOMEK’in sergisi, Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde açıldı. Sergi açılışına, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, İlçe Garnizon Komutanı Orkun Turaçlı, Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Resim, amigurumi (dolgu oyuncak yapımı), şiş örgü, iğne oyası, İŞKUR ortaklığıyla açılan evde çocuk bakımı ve bebek odası hazırlama, rölyef, ebru, kuaförlük gibi çok sayıda kursta dönem boyunca üretilen eserlerin sergilendiği kurs 10 Mayıs Perşembe gününe kadar ziyarete açık olacak.



ASEM’den 13 branşta ’El Emeği Göz Nuru’ sergisi


Bahar dönemi açtığı kurslardan yaklaşık bin 900 kişinin faydalanmasını sağlayan Akşehir ASEM, bahar dönemi sergisiyle ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Kağıt rölyef, ahşap boyama, resim, çeyiz ürünleri, giyim, dekoratif çiçek yapımı, ebru, şiş örgü, dolgu oyuncak, keçeden aksesuar yapımı, kuaförlük, cilt bakımı ve sağlıklı beslenme branşlarında eğitim verildi. ASEM binasında açılan sergiye ilçe protokolü katıldı.




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