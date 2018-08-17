Akşehir Kurban Bayramına hazır

Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın makam odasında yapılan toplantıya, Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Zabıta Müdürü Veysel Akçiçek katıldı. Daha önce kaymakamlıkta yapılan komisyon toplantısında kurban kesim ve kestirme yerlerinin Gazi Mahallesi Pazarı Kapalı Alanı, AKSEV Derneği, Kızılay Aşevi, Perşembe Pazarı olarak belirlendiğini belirterek, bu alanlarda kesim öncesi ve sonrası gerekli tedbirlerin alınarak temizlik konusunda da çalışma yapılacağını kaydetti. Kurban Bayramı münasebeti ile Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alınarak denetimlere başlanıldığını söyleyen Başkan Akkaya, bayram öncesi denetimlerine başlayan ekiplerin, bayram süresince de görevlerinin başında olacaklarını kaydetti. Bayram öncesinde temizlik ekipleri tarafından şehrin her tarafında titizlikle çalışma yapılacağını kaydeden Başkan Akkaya, bayram boyunca ve sonrasında da temizlik ekiplerinin çalışmalarını devam ettireceğini söyledi. Arasta ve alışverişin yoğun olduğu bölgelerde gerekli tedbirlerin alınacağına değinen Başkan Akkaya, özellikle esnafların da boş koli ve ambalajları sokaklara atmamaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi. Bayram münasebetiyle şehir merkezinde yoğun bir trafik yaşanacağını düşündüklerini belirten Başkan Akkaya, emniyet ekipleri ile birlikte belediye zabıta ekiplerinin de özellikle araç parkları konusunda çalışma yapacağını kaydetti.

Mezarlıkta Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile görüşülerek gerekli temizlik ve bakım çalışmalarının da yapılacağının altını çizen Başkan Akkaya, Akşehir’deki ana caddeler, bulvarlar diğer caddelerde de toz kalkmasına karşı sulama ve temizlik çalışmalarının da devam edeceğini belirtti.

Kurban yakalama timi oluşturuldu

Her bayram olduğu gibi kaçan kurbanlıkların yakalanması için gerekli tedbirlerini alındığı ve kurban yakalama timinin oluşturulduğunu ifade eden Akkakay, “Belediyemizin çağrı merkezi 444 9 153 numaralı telefonundan irtibat kurulduğu zaman vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde bu hizmetimizi vereceğiz. Ayrıca yine belediyemizin şirketi Şehri Beyza şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Hıdırlık Soframız ve Takkasızlar Konağımız; Arife günü ve Kurban Bayramının üçüncü ve dördüncü günü halkımıza hizmet vermeye devam edecektir. Aldığımız tedbirler kapsamında halkımızın bayram sırasında ekmek sıkıntısı yaşamaması için gerekli nöbetçi fırın sistemimiz devam ediyor. Mezarlıklarımızın temizliği yapıldı. Yine Arife günü mezarlıklarımızda vatandaşlarımızın mezarlardaki gülleri ve çiçekleri sulamaları için su tankerlerimiz mezarlıkta hazır olacaktır. Hayvan pazarımızda kurbanlık satış yapan ve alıcı olan vatandaşlarımıza geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sabah saat 05:00 ile 09:00 arası ücretsiz çorba ikramımız devam etmektedir. Trafik konusunda ise bir olumsuz konu yaşanmaması için ilgili arkadaşlarımız tedbirleri aldılar. Malum bugünlerde 24 Ağustos Bulvarında yoğun bir asfalt çalışmamız oldu ve küçük çaplı bir bölüm kaldı. Kalan kısmı da bayram sonrası çözüme kavuşturulacaktır. Trafik sinyalizasyon sistemlerinde de kontrollü geçiş sisteminden, süreli geçiş sistemine geçilmiştir” dedi.

Kurban kesim noktalarında gerekli hijyen ve temizlik kurallarına uyulmasının önem arz ettiğini belirten Başkan Akkaya, “Ben özellikle kurban kesim noktalarında kurallara uyulmasını istiyorum. Şehir içinde ve yol kenarlarında hoş olmayan görüntüleri sebebiyet vermemiz gerekir. Çünkü şehrimize bayram vesilesiyle dışarıdan misafirlerimiz gelmektedir. Şehrimizin ismine yakışır şekilde temiz tutulmasını halkımızdan ve çalışan personel arkadaşlarımızdan istirham ediyorum. Bu konuda temizlik işleri müdürlüğümüz çalışma ekibiyle bayram süresince çevre temizliği noktasında hizmetlerini sürdüreceklerdir. Arife gününde geleneksel hale getirdiğimiz ikindi namazına müteakip Nasreddin Hoca Mezarlığında Akşehir Müftülüğü ve Akşehir Belediyemizin ortaklaşa yürüttüğü organizasyonla toplu Yasin ve dua programımız yapılacaktır. Bu bayramımızı en güzel şekilde değerlendirmemizi, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. Son günler yaşadığımız ekonomik kriz ki şu günlerde güzel gelişmeler ve rahatlamalar olmuştur. Bu birlik beraberliğimiz devam ettiği müddetçe bu kriz gibi Türk Milleti’nin her türlü krizin üstesinden geleceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.