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10 Ağustos 2018 15:11

Akşehir muhteşem bir parka kavuşuyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından yapılan yatırım ve projeler devam ediyor.

Akşehir muhteşem bir parka kavuşuyor

10 Ağustos 2018 15:11


Akşehir Belediyesi tarafından Hıdırlık mevkisindeki Fidanlık alanında büyük bir park yapılması için çalışmalara başlandı. İnşaat çalışmalarının hızla ilerlediğini, Akşehirlileri nefes alabilecekleri ve dinlenebilecekleri güzel bir parka kavuşturacaklarını kaydeden Belediye Başkanı Salih Akkaya, “2018 yılı yatırım projesi kapsamında bulunan, 3 milyon TL’lik bir bedeli olan Selçuklu Parkı projemizde inşaat çalışmaları inşallah yıl sonu itibariyle tamamlanacaktır. Bu projemize kardeş belediyemiz olan Selçuklu Belediyemizce yaklaşık üçte bir oranında katkı sağlanmaktadır. Selçuklu Belediyemize teşekkür ediyoruz. 9 bin 564 metrekarelik bir alana sahip olacak olan ve içinde 400 metrekarelik kafeteryası bulunacak olan Selçuklu Parkımız; göletleri, yürüyüş yolları, oyun gurupları ile güzel bir park olacaktır. Akşehirli hemşehrilerimize böylesine güzel bir ortamda; nefes alma, dinlenme ve vakit geçirebilmelerini sağlayabilecekleri bir park kazandıracağımız için mutlu olduğumuzu belirterek parkımızın şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.


İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen ve inşaat firması yetkililerinden bilgi alan Başkan Akkaya’ya Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük de eşlik etti.




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