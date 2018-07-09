Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği etkinlikleri devam ediyor

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Şenlik kapsamında Alanyurt Mahallesinde trap atışları yarışması yapıldı. Etkinliğe Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Nasreddin Hoca Av Doğa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Küçüktongarlak’ın yanı sıra çok sayıda yarışmacı katıldı. Yarışma sonunda birinci Ferdi Bahadır, ikinci Anıl Türkoğlu, üçüncü de Serdar Aslan oldu. Başkan Akkaya, dereceye girenlere otomatik av tüfeği, havalı av tüfeği, av kıyafeti ve tişört hediye gibi hediyeler verdi. Nasreddin Hoca Av Doğa Sporlar Kulübü Başkanı Mehmet Küçüktongarlak, trap atışı yarışmasına 54 kişilik katılım olduğunu belirterek, yarışmacılara teşekkür etti. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise, “Trap atışı yarışmasının şenliklerimiz bünyesinde bu sene ikincisini gerçekleştirdik. Geçen yıla göre katılımcının artması bizleri memnun etmiştir. Yarışmada, ilk 6’yı belirleyerek ödüllerini takdim ettik” dedi.

‘Can Erik’ Akşehirli tiyatro severlerle buluştu

Şenlik kapsamında Tiyatroname Esatgil Tiyatrosu tarafından sahnelen “Can Erik” isimli oyun da, Akşehir Kültür Merkezinde Akşehirli tiyatro severlerle buluştu. Oyun sonunda Tiyatro ekibine bir plaket takdim eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya Akşehir’de halk oyunlarıyla, tiyatrolarla, konserlerle dolu dolu bir şenlik geçtiğini ifade ederek Tiyatroname Esatgil oyuncularına teşekkür etti.

Dans ve halk oyunlarından gala gösterisi

Etkinliklerde Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Gürcistan, Azerbaycan, Meksika, Bosna-Hersek, KKTC, Endonazya, Ürdün dans grupları ile Akşehir Spor Halk Oyunları Ekibi, Mamak Belediyesi Afem GSK, Silifke Türkmen Derneği, Edirne Anadolu Folklor Vakfı, Aydın Efeler GSK, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bursa Balkan Göçmenleri Derneğinden oluşan ekip de Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumunda gala gösterisi yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Garnizon Komutanı Yarbay Tolga Yuvalı, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu’nun da izlediği etkinlikte, tüm ekipler performanslarını sergiledi.

Akşehirli çocuklar tiyatroya doyuyor

Uluslararası Akşehir Nasreddin Şenliği kapsamında; Akşehirli çocuklar da tiyatroya doyuyor. Etkinlikler boyunca her gün 2 seans halinde farklı oyunlar Akşehirli çocuklarla buluşuyor. ‘Dıbırcık’ ile ‘Şen Şakrak Kabare’ isimli çocuk oyunları çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çekti. Akşehir Kültür Merkezi ile Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde sergilenen oyunlarda çocuklar hem eğlendiler hem de yeni bilgiler öğrendiler.