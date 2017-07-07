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07 Temmuz 2017 13:29

Akşehir Nasreddin Şenliklerinde yerli ve yabancı dans grupları danslarını sergiledi

Konya’nın Akşehir ilçesinde 58’inci Uluslararası Akşehir Nasreddin Şenliği kapsamında yabancı ve yerli halk dansları ekipleri yaptıkları danslar ve şovlarla izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor.

Akşehir Nasreddin Şenliklerinde yerli ve yabancı dans grupları danslarını sergiledi

07 Temmuz 2017 13:29


Nasreddin Hoca Şenliği etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanında Bosna Hersek, Ekvator Dans Grupları ile Edine HOTEAD Halk Dansları Topluluğu ve Bursa Zafer Halk Oyunları Derneği ekibi tarafından bir gösteri sunuldu. Büyük beğeni ile izlenen gösterilerde özellikle Ekvator ekibin birbirinden değişik kıyafetleri ve otantik dansları ile izleyiciyi büyüledi. Ekvator ekibindeki bayan dansçıların şallarına yazdığı ‘Ekvatordan Akşehir’e Selamlar Sevgiler’ yazısı Akşehirli seyircilerden büyük alkış alırken halk dansları gösterisini Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel’de izledi.


10 Temmuz akşamına kadar devam edecek olan 58. Uluslararası Akşehir Nasreddin Şenliği kapsamı boyunca yabancı ve yerli halk dansları ekipleri çeşitli meydan ve mahallelerde gösterilerini sergilemeye devam edecekler.




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