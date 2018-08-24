Akşehir Onur Günü’nü kutladı

Etkinlikler kapsamında Akşehir Eski Kaymakamlık Binası önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk koyuldu. Belediye Başkanı Salih Akkaya, törende yaptığı konuşmada, Akşehir’in zafere giden yolda, coğrafi konumu, ekonomik gücü, iş gücü kaynağı ve demiryolu hattı üzerinde bulunması nedeniyle etkin bir rol oynadığını söyledi. Düşmana son darbenin vurulmasında Akşehir’in büyük önemi bulunduğunu ifade eden Akkaya, şunları kaydetti: “İstiklal Savaşımızda; Batı Cephesi Karargahı’na ev sahipliği yaparak, Büyük Taarruz Kararlarının alınmasına mazhar olan şehrimiz Akşehir’de, Onur Günümüzün 96. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Bilindiği üzere, milli mücadele yıllarımız, ateşten günlerin yaşandığı, yokluğun, acıların, imkansızlıkların kol gezdiği yıllar... Milletimiz, bütün bu olumsuzluklar içerisinde büyük bir direniş göstererek, donanım ve imkan olarak kendinden kat kat üstün ülkelere karşı direnmiş; kahramanlık destanını yazarak bağımsızlığını elde etmeyi başarmıştır. Şüphesiz bu destan; ülkemizin doğusundan, batısına, kuzeyinden güneyine; köy köy, şehir şehir birlik ve beraberlik ruhuyla yazıldı. Bu şehirlerden biri de Akşehir’dir. Tarih boyunca ticaret yolları kavşağı olan Akşehir, Birinci Dünya Savaşı yıllarında ve İstiklal Savaşı zamanında da; coğrafi ve stratejik konumu ile demiryolu hattı üzerinde bulunması nedeniyle önemli bir merkez durumundadır. 1921 yılı 18 Kasım’ında, Batı Cephesi Karargahı’nın, Alagöz’den Akşehir’e taşınması Akşehir’in önemini daha da artırmıştır. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları 9 ay 10 gün boyunca, Büyük Taarruz’un strateji ve kararlarını burada almıştır. Böylece, Akşehir’in Türk tarihindeki kader anına imza atan ev sahipliği, esaret zincirlerinin kırıldığı Büyük Zafer’in başlangıcı olmuştur. Akşehir halkı da İstiklal’e giden yolda cephe gerisinin kahramanları olarak tarihteki yerini almıştır. Arasta dükkanlarında askere destek sağlayacak silahlar ve cephaneler imal edilirken, evlerde giysiler dikilmiş, cephede yaralananların bakım ve tedavisi için her tür yardım yapılmıştır. Ninelerimiz; gece gündüz demeden gönüllü hemşirelik yaparak, yaralıların tedavilerini üstlenmişlerdir. Taarruz hazırlıklarının düşmana hissettirilmemesi için Gazi Mustafa Kemal’in, 28 Temmuz 1922 günü Kolordu Subayları ile Batı Cephesi Subayları arasında düzenlediği futbol maçı da amacına ulaşmıştır. Maçı seyretmek bahanesiyle Akşehir’e gelen üst rütbe komutanları taarruz konusunda bilgilendirilmişlerdir. Futbol maçı, Gazi Mustafa Kemal’in resmi sıfatla hayatında seyrettiği ilk ve tek futbol maçıdır ki; bu maç, Türk Milleti’nin kaderini değiştirecek önemli kararların alınmasına vesile olmuştur.”

Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve Akşehir Belediyesi Mehter Grubu tarafından bir gösteri sunuldu. Gösterinin ardından protokol ve törene katılan heyet temsili olarak mehter grubu eşliğinde Akşehir üstünden Afyonkarahisar’a yürüyüş yaptı. Yürüyüş sonunda Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesine ulaşan ve müzeyi ziyaret eden heyete, Akşehir Müze Müdür Vekili ve Müze Araştırmacısı Sevcan Karapıçak tarafından Batı Cephesi Karargahı Müzesi hakkında bilgiler verildi.

Törene, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, kamu kurum müdür ve amirleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.