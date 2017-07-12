Akşehir, Selçuk Üniversitesi’ni ağırladı

Toplantıların ardından ise Akşehir Belediyesi’nin düzenlediği bir dizi ziyaret gerçekleştirildi.

Toplantıların açılışında Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Uğur Arslan, yüksekokulun bölümleri, fiziki altyapısı ve işleyişiyle ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Arslan, sunumunun ardından da Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’e teşekkür plaketi takdiminde bulundu.

“Toplantıları ilçelerimizde gerçekleştirmek istiyoruz”

Açılışın ardından Selçuk Üniversitesi senato kurulu ve yönetim kurulu toplantıları gerçekleştirildi. Toplantıları değerlendiren Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Bugün hem senatomuzu hem de yönetim kurulumuzu Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulumuzda gerçekleştirdik. Yaklaşık 3 ayda bir ilçelerimizde bu tür organizasyonları yapma arzusundayız. Bu tür faaliyetler hem ilçelerimize sosyal açıdan katkı sağlıyor hem de ilçelerde eğitim-öğretim faaliyetlerini fedakarca sürdüren öğretim üyelerimize ve çalışan personelimize önemli bir moral desteği sağladığını düşünüyoruz. Bundan sonra da ilçelerde toplantılarımıza devam edeceğiz. Belki her 3 ayda bir senato ve yönetim kurullarımızı ilçelerdeki okullarımızda gerçekleştireceğiz. Güzel bir toplantı oldu. Hem Akşehirimizi de ziyaret etmiş olduk. Bir sonraki senatomuzu da bir başka ilçemizde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Toplantıların ardından Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın ev sahipliğinde Selçuk Üniversitesinin yönetim ve senato kurulu üyeleri Akşehir Belediyesi kiraz bahçesini ziyaret etti. Daha sonra heyet rehber eşliğinde Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi, Nasrettin Hoca Türbesi, Nasrettin Hoca Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Seyyid Mahmud Hayrani Mescidini ziyaret ederek bilgi aldı. Ayrıca Nasrettin Hoca Türbesinde Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından, senato ve yönetim kurulu üyelerine ‘Dünyanın Ortası, Gülmece Başkenti Akşehir’e Ayak Basma Sertifikası’ takdim edildi. Program, ziyaretlerin ardından Hıdırlık Sofrası’ndaki akşam yemeği ile son buldu.

Toplantıya, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdullah Topcuoğlu, Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ve Prof. Dr. Mehmet Okka ve Selçuk Üniversitesinin yönetimi ve senato kurulu üyeleri katıldı.