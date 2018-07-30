Akşehir yamaç paraşütü yarışmaları sona erdi

’sı düzenlenen Akşehir Uluslararası XC OPEN Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim Yarışması ödül töreniyle sona erdi.

Konya’nın Akşehir İlçe Kaymakamlığı; Akşehir Belediyesi, Akşehir Sportif Havacılık Kulübü ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen, 6. Akşehir Uluslararası XC OPEN Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim Yarışması Akşehir Ekrem Çavdar Yamaç Paraşüt Kalkış Pistinde gerçekleştirildi. İki gün boyunca devam eden XC Open yarışmasının ödül töreni Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Ödül töreninde konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya; belediye olarak bu tür etkinliklere destek verdiklerini ve yarışmanın Akşehir’de gerçekleşmesini sağlayan tertip komitesine teşekkür etti. Başkan Akkaya, “Sporun birçok dalı var ama sanıyorum adrenalini en yüksek olan spor dalı yamaç paraşütüdür diye düşünüyorum. Yürekli insanlarsınız sizleri kutluyorum. İnşallah bir gün bizlere de uçmak nasip olur. Akşehir hakikaten tarih kokan, derinliği olan bir yerdir. Tarihi medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yaşam şehridir. Türkiye’de 3 tane müzesi olan ilk ilçedir. Akşehir Kirazımız 2004 yılında tescillenmiş bir kirazdır. Nasreddin Hocamız hamdolsun başlı başına şehrimize bir değer katmaktadır ki torunu olmaktan mutluluk duyuyoruz, onur duyuyoruz. Yine Hacı İbrahim Sultan Veli Hazretleri de var, Akşehirimizdeki 24 manevi mimardan birisidir ki, Akşehir Belediyesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak onların türbesini de restore ediyoruz” diyerek Akşehir tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi.

Yarışma Direktörü Ali Yıldız da, “Akşehir Uluslararası XC OPEN Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim Yarışması’nın dördüncü kez direktörlüğünü yapmış olduğum bu etkinlikte bir kez daha direktör olmanın sevincini yaşamaktayım. Bu yarışmada yarışmacı arkadaşlarım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Burada yapılan yarışmada organizasyonda görev alan arkadaşlarım, destek olan kurum ve kuruluşlarla bu yarışmalar düzenlendi. Bu yarışmanın varlığını sürdürebilmemiz için desteklerinden dolayı Akşehir Belediye Başkanımız Salih Akkaya Beye, Akşehir Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Hüdaverdi Bozdağ bey ve ekibine, bu yarışmaya teknik destek veren üniversitelere ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum, iyi varsınız” dedi.

Akşehir Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Hüdaverdi Bozdağ ise, “Gece gündüz benimle birlikte olan kulüp arkadaşlarım var, yöneticilerimiz var biz hepimiz biriz ve bir hareket ediyoruz. Yarışmalarımızda bize destek olan arkadaşlarım ve özellikle kurum, kuruluşlara ayrı, ayrı teşekkür ediyorum iyi ki varsınız” diye konuştu.

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Dereceye giren yarışmacılara madalya ve kupalarının protokol üyeleri tarafından verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekildi. Erkekler Genel Klasman’da dereceye giren yarışmacılar, 1. Kerem Dinçer-Bursa, 2. Necati Akgün-İstanbul, 3. Mehmet Aksoy-Antalya. Bayanlar Genel Klasman’da, 1. Burcu Demiröz-Antalya, 2. Elif Türkyılmaz-İzmir, 3. Gamze Durmuşlar-İstanbul. Takımlar Genel Klasman, 1. Bursa, 2. ODTÜHAT Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3. AYK Antalya Yamaç Paraşütü Takımı oldu.

Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 6. Akşehir XC Open 2018 Mesafe ve Eğitim Yarışması ödül törenine; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Eyüp Yılmaz, Akşehir Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Hüdaverdi Bozdağ, Yarışma Direktörü Abdullah Yıldız, yarışmanın sponsoru olan firmalar ile çok sayıda izleyici katıldı.