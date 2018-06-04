Akşehir Yarenler Mahallesi kapalı pazar inşaatında sona yaklaşıldı

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, kapalı Pazar yeri inşaatını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. 5 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip olan ve Akşehir’in en büyük kapalı pazar yeri olacak Yarenler Mahallesi Kapalı Pazar Yeri bayram sonrası hizmet vermeye başlayacak.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada, “Şu anda Akşehir Belediyemizin yatırımlarından olan Yarenler Mahallesi kapalı pazar yeri inşaatımızdayız ve bu mekan bitmek üzere. Normalde Mayıs ve Haziran aylarında bitip halkımızın hizmetine sunacaktık ama bazı sorunlar yaşandı ve bu sorunlarımızı giderdik. Pazarcı esnafımızın da bayramdan sonra taşınalım talepleri doğrultusunda bayram sonu inşallah pazar yerimizi açacağız. Pazar yerimiz yaklaşık 5 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Akşehirimizin en büyük kapalı pazar yeri. İçerisinde Zabıta Hizmet Binası, Tuvaletler ve buna benzer hizmet alanları da planlandı. 2016 yılı sonunda ihale ettiğimiz bu kapalı pazar yerimiz için 2017’nin bahar aylarında çalışma başlatılmıştı. Yaklaşık 2.5 milyon TL maliyeti bulunan bu Kapalı Pazar yerimizin Akşehirimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.