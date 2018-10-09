Akşehir'da zabıta fiyat ve etiket denetimi başlattı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki market, bakkal ve alışveriş merkezlerinde etiket, tarife ve fiyat kontrolü denetimlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince haksız kazanç elde etmeye çalışan fırsatçılara yönelik çalışmalar başlatıldı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın talimatı üzerine zabıta ekipleri; marketlerde ve bakkallarda rafları dolaşarak etiketleri inceliyor. Ayrıca marketlerde Yerli Malı etiketinin olup olmadığını da kontrol eden zabıta, kilo bazında fiyatı olan ürünlerin gramaj olarak etiketlere doğru olarak yansıtılıp yansıtılmadığını da denetliyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘alışılmadık, görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin. Fiyatlarda ciddi oynamalar varsa, hatta stoklar varsa, bunların stoklarını basmak ve milletimizin haklarını korumak devlet olarak görevimizdir' ifadelerinin ardından bizde bunu bir emir addedip Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekiplerini ilçemiz genelindeki market ve bakkalları denetlemek üzere görevlendirdik. Zabıta ekiplerimiz, şehir merkezinde bulunan bakkal ve marketleri gezerek fiyat etiketi denetimlerini yapıyorlar. Özellikle etiketlerin mevzuata uygun olup olmadığı ve reyondaki fiyatlarla kasadaki fiyatların aynı olması konusunda zabıta ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyorlar. Bu tür denetimlerimizi sürdürerek vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.