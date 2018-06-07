Akşehir’de 1 milyon 14 bin 97 kitap okundu

Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Eğitimevi Organizasyon işbirliği ile düzenlenen ’Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor’ isimli projenin Kitap Okuma Yarışması ödül töreni Akşehir’de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Türkiye’ye örnek bir proje çatısı altında yaşam boyu okuma alışkanlığı sağlamak ve katılımcı hedef kitlesinin kitap okuma oranını yükseltmenin amaçlandığı proje kapsamında; Akşehir ilçe genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine düzenli okuma alışkanlığı kazandırmak, "Kitap Kumbaram" adlı etkinlik sayesinde ilkokul öğrencilerine tutumlu olma alışkanlığı kazandırmak, ebeveynlerin de dahil olduğu kitap okuma etkinlikleriyle günümüzde iyiden iyiye kaybolmaya başlayan "ailece vakit geçirme" olgusunu en güzel şekliyle canlandırmak, canlı tutmak. Okullarda yazar-öğrenci buluşmaları organize ederek öğrencilerde okuma-yazma sempatisi oluşturmak hedeflendi. 4 yıl öce başlatılan ve 2017-2018 eğitim öğretim dönemi boyunca da devam eden projede; ilkokul, ortaokul ve liseler arasında ödüllü kitap okuma yarışması da düzenlenmiş geçtiğimiz günlerde de proje kapsamında yarışmayla ilgili sınavlar yapıldı.

Projenin kapanış töreni ve sınavlarda başarılı olan öğrencilere ödülleri; Akşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program ile verildi. Programa; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe Protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu yaptığı konuşmada, “Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor projesi ilçemize değer kazandıran projedir. 4 yıldır uygulanan proje sayesinde okullarımızdaki akademik başarının tırmanışı olduğu yöntemdir. Sosyal ve kültürel faaliyetler noktasında da, ilimizde ön sıralarda yer almaktayız. Bu proje uzun vadede bir çalışma olup yıllar sonrada olsa meyvesini vermeye devam edecektir" diye” konuştu.

“5 yıllık projeyi 4 yılda tamamlayarak 1 milyon hedefini aştık”

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, “2014 yılında biz de tohumunu attığımız bu projede 5 yıllık bir hedefimiz vardı ama elhamdülillah Akşehir’deki Nasreddin Hoca torunlarını canla başla projeye katkı sağlayarak bu proje 4 yılda tamamlandı. Bu ne demektir; 5 yıllık bir üniversiteyi 4 yılda tamamlayan çalışkan öğrenciler gibi bu projeyi tamamladık. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 34 yazarımız Akşehir’e geldi. 90 yazar öğrenci buluşması ve söyleşisi gerçekleştirildi. Yine 24 Nisan’da açtığımız 4 Mayıs’ta tamamlanan 4.’ncü kitap fuarımıza da, 21 yazarımız kitapseverlerle buluşarak kitaplarını imzaladı. Bu yıl 30 bin ziyaretçi kitap fuarımızı ziyaret etti. Gerçekten bu rakamlar çok önemli. Hediyelere gelecek olursak 7 dizüstü bilgisayar, 7 minibook, 7 bisiklet, 77 öğrencimizi aileleriyle Çanakkale ya da Konya gezileri, 777 öğrencimize matematik zeka oyunu verilecektir. Projeye her yıl alt projeler ekledik. Bu projeye ilk başladığımız zaman 2014 yılında ülkemizde dört yerde uygulanıyordu. İlçe bazında ilk ilçe olma özelliğini Akşehir taşıyor. Her yıl Akşehir o maharetini, o zekâsını gösterdi ve çeşitli alt başlıklarla bu projeye yeni konular ekledi. Bu yıl ki eklediğimiz konu başlığı “Aileler Okuyor” kapsamında ise velilerimize 1.’nciye buzdolabı, 2’.nciye led tv, 3.’ncüye çamaşır makinesi, 4.’ncüye Bulaşık Makinesi, 5.’nciye fırın olarak belediyemiz finanse etti. 4 yıllık kazanımlarımıza baktığımız zaman 2014-2015 öğretim yılında 204 bin 37 kitap okunmuştur. 2015-2016 ‘da ise 250 bin 835 kitap, 2016-2017 öğretim yılında 270 bin 125 kitap ve 2017-2018 öğretim yılında 289 bin 100 kitap toplamda ise 1 milyon 14 bin 97 kitap. Yine bu proje kapsamında ilçemize toplam 124 yazar gelmiş oldu ve 441 adet söyleşi yapıldı. İçlerinden konferans yapma kabiliyeti olan yazarlarımızın da konferansları oldu. Yine 4 yıldır düzenlediğimiz kitap fuarlarımızda toplamda 72 yazar geldi toplam da 105 bin ziyaretçi ki çevre ilçelerimizden de gelenlerle birlikte 105 bin ziyaretçi oldu. 480 bin kitapta bu fuarlarda sergilenmiş oldu. Projemizin toplam maliyeti 1 milyon 250 bin, bu toplam maliyeti olan 1 milyon 250 bin liranın 1 milyon 80 bin lirası Akşehir Belediyemizce, kalan miktarları da Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odasınca finanse edilmiş oldu. Milli eğitim camiamız organizasyonlarda bu ödüllerin tespiti için yapılan sınavların komisyon oluşturulmasında, temin ettiğimiz kitapları öğrencilerimize ulaştırmada bizzat devrede oldular, onlar cephede oldular ve onların katkısı çok daha azımsanmayacak düzeydedir. Yine toplam ödüllere baktığımızda bugün verilecek olanlarla birlikte toplam 30 dizüstü bilgisayar, 23 minibook, 23 tablet, 14 bisiklet, 900 Uyanış Çanakkale Seti, 700 satranç takımı, 777 mangala oyunu, 777 matematik zeka oyunu ve 154 öğrencimizi aileleri ile birlikte Çanakkale gezisi ödülleri oldu” diye konuştu.

“Hepimizin okumaya ihtiyacı var”

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk de, okumanın çok önemli olduğunu belirterek, “İnancımızda da, dinimizde de Kuran-ı Kerim’in ilk emri ‘ikra’ oku’dur. Fakat maalesef bir paradoks yaşıyoruz, pek okuyan bir millet değiliz. Sadece ülkemiz anlamında değil maalesef İslam dünyası anlamımda da okumaya yeterince önem vermiyoruz. Önem vermediğimiz içinde maalesef bugün İslam toplumları, İslam ülkeleri sömürge haline gelmiş vaziyetteler. Hepimizin ömrü en fazla 100 yıl. İnsanın bir ömür boyu okuyabileceği kitap adedi istatistiklere göre ortalama olarak birkaç yüzü geçmiyor. Oysa tedavülde milyonlarca kitap dolaşıyor. Milyonlarca kitabın tedavülde bulunduğu bir ortamda ortalama 70-80 sene yaşayan bir insanın okuyabileceği kitap birkaç yüzü geçmeyince insan seçici olmak durumunda. Yani neyi okumamız neyi okumamamız gerektiği hususlarında filtreye tabi tutmamız söz konusu. Onun için sadece öğrencilerimizin hepimizin okumaya ihtiyacı var. Kuran’da bir ayet var ‘Denizler mürekkep olsa, onun 7 katını getirseniz, ağaçlar kalem olsalar ilmi yazarak bitiremez” buyuruluyor. Böylesine bir ilim deryası içerisinde insanın dağarcığına katabileceği bilgi çok sınırlı. Onun için biz dünyayı iyi algılamak, ölümü iyi anlamak, ölüm sonrasını iyi anlamak istiyor isek okumak durumundayız, bilinçli olmak durumundayız, kendimizi yetiştirmek durumundayız” dedi.

“Proje, gelecek adına, yeni ufuklar ve yeni hedefler açından çok önemlidir”

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem ise, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı yaptığı dönemde bu tür projelere destek verdiklerinin altını çizerek, “Bakan yardımcılığımız döneminde yakın takip ettiğimiz bu projenin bugünkü programına katılmaktan mutluyuz. Başladığında sayılarıyla süresiyle gerçekten hayal edilemeyecek, nasıl olacak diye düşündüğümüz bir projede 1 milyon 14 bin kitabın Akşehir’de öğrencilerimiz tarafından okunmuş olması ve bugün burada herkes bence kazanmıştır ama sembolik olarak bir ödül töreniyle de bir kısım öğrencimizin bu ödüllere layık görülmesi gelecek adına yeni ufuklar ve yeni hedefler açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından ‘Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor’ projesi kapsamındaki kitap okuma yarışması sınavında başarılı olan öğrencilere hediyeleri protokol üyelerince takdim edildi. Ayrıca proje kapsamında ‘Aileler Okuyor Ödüllü Kitap Yarışması’ sınavında dereceye giren velilere de buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın hediyeleri de yine protokol tarafından takdim edildi. Projedeki üstün çalışmalarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Salim Sağdıç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Emin Makascı adına Genel Sekreter Filiz Tuna ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Eği’ye Kaymakam Türk ve Başkan Akkaya tarafından birer plaket takdim edildi. Ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası Eski Başkanı Erdal Çiftci, Eğitimevi Organizasyon Sorumlusu Ahmet Ortadeveci, Akşehir Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Akşehir Eski İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut İşcan’a da plaket verilirken programa katılamadıkları için plaketleri kendilerine ulaştırılacak.

Program ödül alan öğrenciler ve protokol üyelerinin toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.