Akşehir’de 15 Temmuz etkinlikleri

Nasreddin Hoca Meydanı’nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Türk yaptığı konuşmada, “Tarih boyunca, din, vatan, millet ve manevi değerler uğrunda, savaş meydanlarında ölümün kucağına atılan tarihi destanlarla dolu olan ’ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz’ inancıyla 15 Temmuz gecesinde sokaklara koşan bu şanlı millet ve dahası insanlık tarihi çok kalleşlikler gördü. Ancak hiçbir dönemde 15 Temmuz’da yaşanılanlar gibi bir alçaklığa tanık olmadı. Oturdukları kışla, giydikleri üniforma, boğazlarındaki lokma, ellerindeki silahlar kendi halkının üzerine sürdüğü tanklar ve bomba yağdıran uçaklar ’FETÖ PDY’ hainleri bizim kurşunumuzla, bizim tanklarımızla, bizim uçaklarımızla üzerimize gelerek kardeş kanı döküyorlardı. Uçurumun kenarındaydık. Yeryüzünde hiçbir dilin sosyolojinin, psikolojinin tarif edemediği bir utançtı o gece Dede Korkut’un asırlar öncesinden haber verdiği ‘Düşman İçeriden olursa kapı anahtar tutmaz olur’ vecizesini yaşıyorduk” diye konuştu.

Kaymakam Türk’ün konuşmasının ardından Akşehir Belediyesi Mehter Grubu tarafından bir gösteri sunuldu. Kur’anı Kerim tilaveti, dua, şiir dinletileri ve 15 Temmuz’u anlatan çeşitli belgesellerin gösterimiyle devam eden programda konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “İşte bugün 15 Temmuz direnişinin 2.Yılında tekrar hatırlamak, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi anmak için burada toplandık. Bu geceyi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki, bu millet, asırlardır Ümmeti Muhammed’in hamiliğini yapmaktadır. Arakanlı Müslümanın, ayağına batan diken, bizim gönlümüze batmaktadır. Doğu Türkistan’da bir gencin tutuklanması, bizi esir etmektedir. Gazze’de ablukaya alınan bu aziz millettir. Mescidi Aksa’da bağlanan gözler, bizim gözlerimizdir. Irak’ta sömürülen petrol, bizim öz kaynağımızdır. Srebrenitsa bizim namusumuzdur. İşte bu yüzden, bugün İslam Coğrafyasının neresine giderseniz gidin, Türk görünce yaşlanan gözler, bu hakikatin tezahürleridir. Bu kuvvetli bağ, bu onurlu yürüyüş, Selahaddin Eyyubi ve 2. Abdülhamid’lerle bugüne kadar getirilmiş, Sayın Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyle de devam ettirilmektedir. Bugün 15 Temmuz sadece Türkiye’de değil, Mısır’da, Tunus’ta, Gazze’de, Mescidi Aksa’da Filistin’de, Pakistan’da, Malezya’da, Sudan’da Arap memleketlerinde ve diğer bütün İslam ülkelerinde de önemseniyor. Çünkü aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, bu geceyi üzerinde Allah’a secde edilen, bütün topraklara hediye etmiştir. Onlar sayesinde, ülkemiz o korkunç geceden bugün vizyonuyla, misyonuyla Yeni Türkiye’nin aydınlık sabahına gebe kalmıştır. Bize bu direniş ve dirilişi nasip ettiği için, Yüce rabbime hamd-ü senalar ediyorum. Rabbim bizi hayırlara anahtar, şerlerle kilit eylesin. Allah milletimizin bu soylu ve asil direnişini bir adalet ve hakkaniyet direnişi olarak muzaffer eylesin. Bizler kardeşiz, birbirimizin varlığına sebep kılınmışız. Biz bölünürsek bizlere yazık olur. Bütün ümmeti Muhammed, dolayısıyla bütün insanlık kaybeder. Rabbim bizi ayrışan değil birleşip kenetlenenlerden eylesin” dedi.

Geceye katılan protokol tarafından 15 Temmuz temalı spor müsabakalarında derece yapan sporculara madalyalarının takdiminin ardından video gösterileri ve marşlar eşliğinde program devam etti. Program kapsamında ayrıca Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı selalar okundu. Programda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasına da canlı bağlantı yapıldı. Akşehir’deki programa, protokol mensupları ve binlerce vatandaş katıldı. Programda Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası tarafından da katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.