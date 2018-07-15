Etkinlikler kapsamında ilk olarak Akşehir İlçe Şehitliği ziyaret edilerek burada şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Şehitlikteki programa, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü şehit yakınları ve gaziler katıldı. Daha sonra Akşehir İplikçi Cami’nde şehitler için Mevlid-i Şerif okundu. Öğle namazının ardından Akşehir Kültür Merkezi’nde 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açılışı yapıldı. Sergiyi gezen protokol üyeleri daha sonra 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminde Ankara’da gazi olan Mesut Zeybek’in Gazi mahallesindeki evine gitti. Gazi Mesut Zeybek’in babası Veli ve Annesi Eşe Zeybek tarafından karşılanan protokol üyeleri gazi Mesut Zeybek’in Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki programa katılması nedeniyle Mesut Zeybek’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu. Buradan yine 15 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul’daki olaylarda gazi olan Hüseyin Öztürk’ün evine geçen heyet gazinin eşi Hatice Öztürk ile görüştü. Hüseyin Öztürk’ünde Cumhurbakanlığı Külliyesindeki programa katılması nedeniyle kendisi ile cep telefonu ile görüşme yapılarak geçmiş olsun temennisi sunuldu. Son olarak 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde G3 mermisi ile bacağından yaralanarak gazi olan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın oğlu Muhammed Cihat Akkaya’yı ziyaret eden heyet, Muhammed Cihat Akkaya’dan olay günü yaşanan gelişmeleri dinledi. Akşehir’deki etkinlikler akşam Nasreddin Hoca Meydanında yapılacak çeşitli programlarla devam edecek.