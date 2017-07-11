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11 Temmuz 2017 17:14

Akşehir’de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı

Konya’nın Akşehir ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar düzenleniyor.

Akşehir’de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı

11 Temmuz 2017 17:14


Etkinlikler kapsamında ilk olarak Akşehir İlçe Şehitliği ziyaret edilerek burada şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Şehitlikteki törene; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kamu kurum müdür ve amirleri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı. Şehitlikteki törende Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. İlçe Kaymakamı Mehmet Türk de 15 Temmuz’a kadar Akşehir’de yapılacak etkinlikler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Akşehir’deki etkinlikler kapsamında ğğle namazı öncesinde İplikçi Camisinde mevlidi şerif de okutuldu. Akşehir’de 16 Temmuz tarihine kadar devam edecek ekinlikler kapsamında 12-15 Temmuz tarihleri arasında Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına çeşitli sportif etkinlikler düzenlenecek. 14 Temmuz 2017 Cuma günü saat 13.00’de İplikçi Camisinde okunan hatimlerin duası yapılırken, saat 14.00’de de Yeni Belediye Sarayı’nda sergi açılacak. 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü Nasreddin Hoca Meydanında saat 20.45’de şehit yakınları, gazileri ve aileleri ile halka yemek ikramı yapılacak. Yemek ikramını müteakip Nasreddin Hoca Meydanından Cumhuriyet Meydanına kadar yapılacak yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanında demokrasi nöbetine başlanılacak.




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