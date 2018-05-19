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19 Mayıs 2018 14:16

Akşehir’de 19 Mayıs kutlandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Akşehir’de 19 Mayıs kutlandı

19 Mayıs 2018 14:16


Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı’na çelenk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz tarafından sunuldu. Cumhuriyet Meydanındaki programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, şube müdürleri, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Cumhuriyet Meydanındaki çelenk sunma programından sonra etkinliklere Şehit Selçuk Özer Anadolu Lisesinde devam edildi. Buradaki törende Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü de yer aldı.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılmasının ardından, spor kulüpleri tarafından hazırlanan gösteriler de beğeniyle izlendi. Gösterilerin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.




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