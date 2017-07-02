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02 Temmuz 2017 19:09

Akşehir’de 21. Yörük Türkmen Kültür Şöleni

Kısa adı AKYÖRDER olan Akşehir ve Yöresi Yörükleri Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği tarafından düzenlenen 21.

Akşehir’de 21. Yörük Türkmen Kültür Şöleni

02 Temmuz 2017 19:09

Yörük Türkmen Kültür Şöleninde, Yörükler ve Türkmenler Akşehir Cankurtaran Mahallesi Deve Boynu Yaylası’nda buluştu.


Şölenin davetlileri arasında yer alan Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu yaptığı konuşmada; “Bu vatan bize kolay vatan kılınmadı. Bin yıllık tarihimizde nice yiğitleri nice obaların asil çocuklarını bu vatan toprağına verdik. Son yıllarda da teröre karşı mücadele de ve sınır ötesi operasyonlarımızda şehit olan yiğit kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Lice’de ve Özalp’ta AK Parti İlçe Başkan yardımcılarına karşı yapılan suikastta hayatını kaybeden Orhan Mercan ve Aydın Ahi kardeşlerimize de rahmet diliyorum” dedi.


Davutoğlu şöyle devam etti: "Bir obadan bir beylik, bir beylikten bir devlet, bir devletten bir nizam çıkaran bir geleneğin takipçilerisiniz. İster sarı keçili ister kara keçili, bütün yörükler bu toprakları vatan kılan bir geleneğin temsilcileridir. Bugün, bu yörük obaları kurdukları bu çadırlarda gelen bütün misafirlerine sofralarını açık tutuyorlar. Allah sofralarınızı bereketlendirsin, bu obalardan hain çıkmaz, bilinsin ki bu obalardan küçük hesap yapanlar çıkmaz, bilinsin ki bu obalardan sadece muhabbet ve kardeşlik çıkar."


21. Yörük Türkmen Kültür Şöleninde yörükler kendilerine has gelenek ve göreneklerini yaşatırken, şölen alanındaki develer de büyük ilgi çekti. Develere binerek fotoğraf çektirenlerin yanı sıra, rüzgarlı havadan faydalanan çocuklarda uçurdukları uçurtmalarla gökyüzünde renk cümbüşü oluşturdu. En güzel yörük çadırının seçimi yapılan ve Nuray Hafiftaş ile Erhan Uslu’nun konseriyle devam eden 21. Yörük Türkmen Kültür Şöleni akşam saatlerine kadar sürdü.


Akşehir ve Yöresi Yörükleri Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği şölenine Eski Başbakan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, Akşehir Kaymakam Vekili Doğanhisar Kaymakamı Aldulkerem Abbasoğlu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, siyasi parti temsilcileri, bazı kamu kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.




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