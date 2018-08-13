Akşehir’de 22. Yörük Türkmen Kültür Şöleni

Yörük Türkmen Kültür Şöleni düzenlendi.

Cankurtaran Köyü Deve Boynu Yaylasında düzenlenen şölen Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akşehir Belediyesi Mehter Grubu gösterisinin ardından protokol konuşmaları yapıldı. Programda konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, şölenin hayırlı olmasını dileyerek, “Kadim kültürü zengin ülkemizde tarihi bir mirasa da sahibiz. Derin tarihi köklerimiz ve derin kültürlerimiz var. Bu kültürler içerisinde Yörük kültürü de çok önemli bir yer edinmektedir. Burada bu Yörük kültürünün unutturulmaması adına bu şölenin gelecek nesillere aktarılması, geleneklerin yaşatılması açısından çok önem arz etmektedir. Bu şölen birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesinde çok büyük önem arz etmektedir. Türk milleti tarih boyunca birçok badireler atlatmış ama elhamdülillah inancından ve geleneklerinden, o kültüründen aldığı güçle hep bu badireleri atlamıştır” dedi.

Akşehir’in önemli bir ilçe olduğunu ifade eden Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk de, "Akşehir yöresi bir cazibe merkezidir. Konya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara yol kavşağında bulunan, hem Akdeniz’in, hem Ege’nin, hem Orta Anadolu’nun kültürel yapısını yansıtan çok boyutlu çok zengin tarihi bir kültüre sahip ilçe konumundadır. Her anlamda tarihi itibariyle, kültür itibariyle, sanayisiyle, eğitimiyle, yörenin sunduğu hizmeti itibariyle cazibe konumunda bir ilçedir” diye konuştu.

Gelecek sene bu şölenin çok daha güzel olabilmesi için herkesin elinden gelenin fazlasını yapacağını belirten AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise, "Ülkemiz son 4 ile 5 yıldır büyük tehlikeler altında ama hepsini atlattık. En büyüğü 15 Temmuz’du onu da atlattık. Şimdi birkaç aydır başlayan ama son 10 gündür şiddetlenen ekonomik savaşla baş başayız. Her taraftan saldırılıyor. Bunun da üstesinden geleceğiz inşallah. Yeter ki, biz aramızdaki fırsatçılara imkan vermeyelim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem’e, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk’e ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya AKYÖRDER yönetimi tarafından hediye takdimi yapıldı. Şölende Yörük örf ve adetlerinin canlandırılması ile birlikte Türk Halk Müziği konserleri de yer aldı. Programa, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Yarbay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü ile çok sayıda Yörük ve Türkmen katıldı.