Akşehir'de 24 Ağustos Bulvarında asfaltlamada sona gelindi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, trafik yoğunluğunun fazla olduğu ana arterlerde yapılan asfaltlama çalışmaları kapsamında, 24 Ağustos Bulvarındaki granit taşlar sökülerek yerine sıcak asfalt çalışması yapılıyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 24 Ağustos Bulvarındaki çalışmaları yerinde inceleyerek Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “24 Ağustos Bulvarımızın sıcak asfalt çalışmasının son bölümündeyiz. Geçen hafta itibariyle 1 haftadır yolu kapattık. Dolayısıyla doğal granit taşların sökülmesiyle PMT malzemenin serilmesiyle birlikte tam asfalt çalışmasını başlatmış olduk. Bir zaman belirli aralıklarla yağışlarımız oldu ve akabinde de doğalgazla ilgili sıkıntılardan dolayı 1 haftalık gecikmemiz oldu. Bu gecikmelerden ötürü Akşehirli hemşehrilerimizden özür diliyorum. Bu asfalt çalışmalarımızı Konya Büyükşehir ve Akşehir Belediyemiz olarak birlikte yapıyoruz ve bizlerin elinde olmayan bir durumla karşılaştık. BOTAŞ' tan gaz verilememesi sebebiyle bu gündeme geldi. Çünkü Ilgın'da kömür yatakları üzerinden geçen BOTAŞ hattının deplase gerektiğinden kış girmeden de bunu yapmaları gerekiyordu. Bu konuyla ilgilide mahkeme kararı vardı. Bundan dolayı oradan deplasesinin yapılması ve tekrar gaz verilmesi beklendi. Tabi Akşehirli hemşerilerimiz bu gaz verilme işinden etkilenmediler ve etkilenmemesi içinde Enerya firmasıyla Akşehir Belediyesi olarak bizlerde azami gayret gösterdik. Konya Büyükşehir Belediyemiz plentini çalıştırmayarak gösterdi. Çünkü sistem içindeki basınçla Akşehirin gaz ihtiyacı giderildi. Hava iyice soğuduğu zaman ve ısınma noktasında da, devreye girdiği zaman tabi ki mümkün değildi. Onun için gaz kullanımı az oldu. Vatandaşımızın daha az etkilenmesi noktasında bugünlere denk getirerek söz konusu bu durum çözüldü. Ama bize önceden haber verme imkânı olmadığı için biz yolu açmış bulunduk. Dolayısıyla yaptığımız alt yapı çalışması bozulmasın diye yolu trafiğe açmadan beklemiştik. Çok şükür bugün itibari ile yeni gaz verilince asfalt makinemiz olan plentimiz çalışmaya başladı. Büyükşehir Belediyemizin o plenti çalıştırmasıyla asfalt malzemesi üreterek gördüğünüz gibi bu çalışmalar hız kazandı. Ben tekrar buradaki 1 haftalık kapanmadan dolayı esnafımızdan, burayı kullanan halkımızdan özür diliyor, bizleri anlayışla karşılamalarını bekliyoruz. İnşallah bugün gece geç saatlerde bile olsa buranın asfalt çalışması bitmiş olacaktır. Geriye bu hatta sadece Zafer Kavşağımız, Meydan Camimizin yanında bir dönel kavşak kalacak. Orayı da inşallah tamamlayacağız. Artık bu 24 Ağustos Bulvarımızın sıcak asfalt çalışması tamamlanmış olacaktır. Ben bu çalışmada emeği geçen firma elemanlarımıza, bütün operatör ve şoförlerimize teşekkür ediyorum Allah razı olsun büyük emek verdiler. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca burada görev alan arkadaşlarımıza, Büyükşehir Belediyesindeki Ünal Çelik ve Hamza Eskin arkadaşımıza ve diğer arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Akşehir Belediyemizin Fen İşleri Müdürü Ozan Bey ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür ediyor ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi.