Akşehir'de 29 Ekim etkinlikleri

Konya'nın Akşehir İlçesinde Cumhuriyet Bayramının 95. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kurtuluş Savaşı sırasında Batı Cephesi Karargahına ev sahipliği yapan Akşehir'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 24 Ağustos Bulvarı üzerindeki Dayıoğlu Kavşağında yapıldı. Tören, Kaymakam Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı ve Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın meydandaki halkın ve öğrencilerin bayramını kutlaması ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir'in Kurtuluş Savaşı sırasında ve Cumhuriyetin kurulmasındaki önemine değindi. Kaymakam Türk'ün konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Okullar arasında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri ödüllerini verdi. Akşehir Atatürk Ortaokulu Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından Akşehir Belediye Bandosu eşliğinde geçit töreninin yapılmasıyla birlikte program sona erdi.