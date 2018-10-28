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Akşehir'de 29 Ekim kutlamaları

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk töreni düzenlendi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk töreni düzenlendi.


Eski kaymakamlık binası önündeki anıt alanında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Çelenk koyma törenine; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Belediye Başkan Vekili Özgür Kaçar, ilçe protokolü, askeri erkan, kamu daire müdürleri, öğrenci grupları ve vatandaşlar katıldı. Çelenk koyma programında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okulların bayrak flama grupları ve öğrenciler ile okullardan gelen görevli öğretmenler de hazır bulundu.

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