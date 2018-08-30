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30 Ağustos 2018 16:02

Akşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramı, Kurtuluş Savaşı sırasında Batı Cephesi Karargahı’na ev sahipliği yapan Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Akşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

30 Ağustos 2018 16:02


30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenleri kapsamında Akşehir Kaymakamlığı’nda, Kaymakam Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalıl ve Akşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf İzzettin Yayla kutlamaları kabul etti. Akşehir Adliye Binası önünde devam eden programda Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Protokolün alanda bulunanların bayramını kutlamasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak, şiirler okundu. Tören Akşehir Belediyesi bandosu eşliğinde yapılan resmi geçitle son buldu.




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