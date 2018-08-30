Akşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenleri kapsamında Akşehir Kaymakamlığı’nda, Kaymakam Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalıl ve Akşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf İzzettin Yayla kutlamaları kabul etti. Akşehir Adliye Binası önünde devam eden programda Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Protokolün alanda bulunanların bayramını kutlamasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak, şiirler okundu. Tören Akşehir Belediyesi bandosu eşliğinde yapılan resmi geçitle son buldu.