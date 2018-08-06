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06 Ağustos 2018 15:35

Akşehir’de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi şehir genelinde başlattığı asfaltlama ve bakım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Akşehir’de asfaltlama çalışmaları sürüyor

06 Ağustos 2018 15:35


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, asfaltlama çalışmaları yapılan Sanayi Sitesinde incelemelerde bulundu. Akşehir Belediyesi olarak ilçenin genelinde yol çalışmalarıyla ilgili olarak seferberlik halinde olduklarının altını çizen Başkan Akkaya, bir yandan bakım ve onarım çalışmalarını yürütürken, diğer yandan da parke taşı, sıcak ve sathi asfalt kaplama çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Başkan Akkaya “ Sanayi Sitemizde geçtiğimiz yıl KOSKİ Müdürlüğünce kanalizasyon çalışmaları tamamlanmıştı. Bu yıl da Fen İşleri Müdürlüğümüzce mevcut yağmur suyu drenaj hattında bakım onarım ve ilave hat çalışmaları yapıldı. Bu nedenlerle bozulan yollar da Belediyemiz, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve KOSKİ Yol Yapım Ve Bakım Şube Müdürlüğü ortak çalışmasıyla 1,3 milyon TL bedelle 2 bin 200 metrekare bitümlü sıcak karışım ile yol kaplaması yapıldı. Asfaltlama çalışmalarımıza katkı sağlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Beye teşekkür ediyorum” diye konuştu.


İlerleyen günlerde sanayi sitesindeki sekiz sokakta yaklaşık 7 bin metrekarelik alana 100 bin TL bedelle sathi kaplama yapılacağı öğrenildi.




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