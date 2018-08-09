Akşehir’de asfaltlama seferberliği

Akşehir Sanayi Sitesi ve Tisan’daki çalışmalara ilaveten Gazi Bulvarı üzerinde de alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolda yama çalışmaları yapılıyor. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, asfaltlama çalışmaları yapılan Gazi Bulvarında incelemelerde bulundu. Akşehir Belediyesi olarak ilçe genelinde yol çalışmalarıyla ilgili olarak seferberlik halinde çalışmaları sürdürdüklerine değinen Başkan Akkaya, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra parke taşı, sıcak ve sathi asfalt kaplama çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Başkan Akkaya, “Gazi Bulvarımızda daha önce KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün yatırım programları kapsamında yapılan kanalizasyon çalışması nedeniyle bozulan yollarımızı Büyükşehir Belediyemiz ve KOSKİ’nin katkılarıyla sıcak asfaltla tamir çalışmalarımıza başladık. Daha önce Avrupa Birliği Projesi kapsamında bilindiği üzere Akşehirimizin kanalizasyon ve atık su arıtma projesi yapılmış ve hizmete Aralık ayında açılmıştı. Gazi Bulvarımızda da yapılan çalışmalar kapsamında geçici olarak tamiri yapılmıştı ama doğal olarak kış geçtikten sonra oturmalar oluşmuştu. Şimdi ise daha kapsamlı ve özenli bir çalışmayla bakım ve tamir işlemleri başlatıldı. Çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.