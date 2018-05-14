Akşehir’de ‘Bahar Şenliği’

Nasreddin Hoca Av Doğa Sporları Kulübü tarafından Alanyurt Köyü Marif Tekkesinde düzenlenen ödüllü trap atışları ve çocuk oyunlarının yer aldığı etkinlikte, Akşehir Belediyesi Mehter Grubu ve Halk Oyunları ekibi de bir gösteri sundu. Bahar Şenliği etkinliklerinin ödül törenine Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu da katıldı. Başkan Salih Akkaya, bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliklere katılımın daha fazla olduğunu belirterek, “Akşehir Belediyesi olarak geçen yıl olduğu gibi etkinliklere desteklerimizi sürdürdük. Özellikle bizim milli sporlarımız olan güreş, avcılık, okçuluk gibi spor dallarına desteklerimiz sürecektir. Akşehirspor Kulübü olarak atıcılık ve trap yarışmalarıyla ilgili bir branş açmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından trap atışları yarışmasında ilk 6 dereceyi alan yarışmacılara çeşitli ödüller verildi. Nasreddin Hoca Av Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mehmet Küçüktongarlak destekleri için Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya plaket verdi.