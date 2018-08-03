Akşehir’de camiler çocuk sesleri ile şenleniyor

Bu yıl ikincisi düzenlenen proje kapsamında 1 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında sabah namazına ve yaz Kur’an kursuna devam eden çocuklara Akşehir Belediyesi tarafından bisiklet armağan edilecek. 1 Ocak 2005 ile 31 Aralık 2011 arası doğumlu kız ve erkek çocukların katılabildiği projede camiler çocuk sesleri ile şenleniyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Camilerimize olan ilgiyi artırmak, camiye gitme bilincini artırmak, camiye gidince yapılan ibadetlerin sevabının çok olduğunu hatırlatmak, çocuklarımıza camiyi sevdirmek ve çocuklarımızı namaz kılmaya teşvik etmek amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ‘Sabahın Seherinde Haydi Çocuklar Camiye’ projemizde 40 gün boyunca sabah namazına ve yaz Kur’an kurslarına devam eden çocuklarımıza bisiklet armağan edeceğiz. istikbalimizin güvencesi olan yavrularımızı camiye alıştırmak, onların dini kaynağından öğrenmesine ortam hazırlama gibi bir yükümlülüğümüz var. Bu nedenle bu projeyi geliştirdik. Projemize katılımın oldukça fazla olması bizi ziyadesiyle memnun ederken önemli olan bu projenin bitiminde de çocuklarımızın namaza ve cemaatle namaz kılmaya devam etmelerini sağlayabilmek” diye konuştu.