Akşehir’de Cumhuriyet Meydanı projesi istişare edildi

Meydan düzenlemesi hakkında bilgi veren Akşehir Belediye Başkanı Salih Başkan Akkaya, “Şehrimiz Cumhuriyet Meydanı yanında bulunan belediye hizmet binası ve iş yerleri olarak kullanılan bina yapısal olarak ekonomik ömrünü doldurduğu ve teknik verileri sınırların çok altında olmasından dolayı güçlendirme teknikleri binada yetersiz olacağı görülmüştür. Yapılan teknik incelemeler doğrultusunda belediyemizce yıkılması kararı alındı. Yıkılan bu alanla birlikte Cumhuriyet Meydanımızı genişleterek Akşehirimize en büyük meydanını kazandırmak için çalışmalarımıza başladık” dedi.

Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce meydan düzenlemesi ve kapalı otopark yapım işi adında 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile 09 Mayıs 2018 tarihinde ihale yapıldığını ve ihaleyi kazanan firma ile 11 Haziran 2018 tarihinde 5 milyon 414 bin TL ihale bedeli ile sözleşme imzalandığını söyleyen Başkan Akkaya, “Toplam 6 bin 250 metre kare Meydan Düzenlemesi ve 4153 metre kare kapalı otoparkı kapsayan projemizin meydan peyzaj düzenlemesinde çeşme, süs ve kuru havuzlar, oturma alanları, yeşil alanlar kapalı otoparkta ise 122 aracın park yapabileceği güzergah, bay-bayan tuvaletleri, bay-bayan mescitleri, araç yıkama yeri bulunacaktır” ifadelerini kullandı.

Meydan Düzenlemesi ve Kapalı Otopark yapım işinin yer tesliminden sonra 120 günde tamamlanmasının planlanmakta olduğunu belirten Başkan Akkaya, meydan düzenleme çalışmaları kapsamında alanda bulunan Atatürk Heykelinin de geçici olarak başka yere taşınması ile ilgili olarak katılımcılarla birlikte istişarede bulundu. Katılımcılarla birlikte yapılan istişare sonucunda meydandaki Atatürk Heykelinin, geçici olarak Garnizon Komutanlığında muhafaza edilerek, meydan projesinin tamamlanmasının ardından Atatürk Heykelinin tekrar meydandaki yerine yerleştirileceği bildirildi.

Akşehir Belediyesi Takkasızlar Konağında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye başkanı Salih Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Temel, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ömer Koç, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ümit Şafak, Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.