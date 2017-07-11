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11 Temmuz 2017 16:40

Akşehir’de dans ve halk oyunu ekipleri final yaptı

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Akşehir’de dans ve halk oyunu ekipleri final yaptı

11 Temmuz 2017 16:40

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri kapsamında Akşehir’de çeşitli yerlerde ve mahallelerde gösteriler yapan dans ve halk oyunları ekipleri final gösterisi yaptı.


5 Temmuz tarihinden bu yana Akşehir’deki çeşitli meydanlarda ve Huzurevinde gösteriler sergileyen ekipler ayrıca daha önce belde olan Büyükşehir Yasası ile Akşehir’in Mahallesi haline gelen Karahüyük, Engili, Çakıllar, Karabulut, Adsız, Reis, Yazla mahallelerinde de gösterilerini sundu. Vatandaşlarca ilgi ve beğeniyle izlenen ekipler final gösterisini ise Akşehir Cumhuriyet Meydanında yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte tüm ekipler performanslarını sergiledi. Büyük beğeni toplayan gösterilerde özellikle Ekvator ekibinin dansları vatandaşlarca ilgiyle izlendi.




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