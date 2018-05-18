Akşehir’de ‘Davamız Kudüs, Acımız Kudüs’ Mitingi

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen mitingde, Kuran-ı Kerim okunarak bir basın açıklaması yapıldı. Miting alanına üzerinde ‘İnsanlık’ yazılı bir tabut konularak, Cenazenin adı: insanlık, Ölüm Sebebi: zulme seyirci kalmak yazması dikkatleri çekti.

TÜGVA Akşehir Temsilcisi Abdullah Koç yaptığı basın açıklamasında, İsrail askerlerinin gerçek mermi ve gaz bombası kullanması sonucu 62 kişinin şehit edildiğini, 2 bin 800 kişinin de yaralandığı ifade ederek, “Binlerce Filistinli kardeşimizi şehit eden, yaralayan evsiz ve yurtsuz bırakan saldırılar ve vahşet karşısında bu dramı çaresizlik içinde seyrettik. Sadece dua ettik, gözyaşlarımızı içimize akıttık uzaktan. Bu sebepledir ki, mübarek Ramazan ayında içimiz yandı, yüreklerimiz burkuldu, iftar ve sahurlarda lokmalarımız boğazlarımızda düğümlendi. Ama gel gör ki bu kardeşlerimize sahiplenen ve zalimlere sesini yükselten Türkiye’den başkası olmadı. Bu vahşeti insanlık seyretti, seyirci kaldı ve bu yaptığıyla adeta insanlık öldü. Gazze’de sivil halka yönelik, insani ve hukuki temelden yoksun, insan haysiyet ve hürriyetini hiçe sayan, orantısız bir kuvvetle yürütülen onursuz saldırılarla İsrail Devleti’nin yürüttüğü katliam, insafsızca devam ediyor. Siyonist emelleri uğruna her şeyi meşru gören bir haydutluk, İsrail Devleti’nin siyaseti olmuştur. Bugüne kadar böyle olduğu gibi, bugünkü hunharlığın da İsrail’in son insanlık suçu olmayacağı bellidir” dedi.

Basın açıklamasının ardından yapılan dua ve İsrail aleyhine atılan sloganlarla miting sona erdi. Mitinge, İlçe Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.