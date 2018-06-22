Akşehir’de dereceye giren öğrencilere Çanakkale ve Konya gezisi

Konya’nın Akşehir İlçe Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Eğitim Center Yayınevi İşbirliği ile düzenlenen ’Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor ’ isimli projenin Kitap Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere Akşehir Belediyesi tarafından Çanakkale ve Konya gezisi armağan edildi. Geziye katılacak olan öğrenciler ve aileleri için Nasreddin Hoca Meydanı’nda, bir uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama törenine, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Eği, öğretmenler, veliler ile çok sayıda öğrenci katıldı. Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor’ projesi kapsamında Çanakkale’ye öğrenci ve velilerden oluşan 90 kişi gönderilirken Konya’ya da 110 öğrenci ve veli gönderildi.

Geziye katılanlara hayırlı yolculuklar temennisinde bulunan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor” projemiz kapsamında kitap okuma yarışmasında derece yaparak Çanakkale gezisini hak eden öğrencilerimizle birlikte aileleri de Çanakkale’ye gidiyor. 30 öğrencimiz aileleriyle birlikte 90 kişilik bir kafile halinde iki otobüsle Çanakkale’ye uğurluyoruz. İnşallah sağlıcakla gidip sağlıcakla memleketimize dönmeyi Mevla’m onlara nasip eylesin. Tarihimize not düşüren, destan yazdığımız o Çanakkale’yi, o vatanı kanları, canları pahasına bize emanet etmek için yoğun mücadele veren destan yazan ecdadımızın orada nasıl bir destan yazdığını, bu memleketimizi emanet etmek, miras bırakmak için nasıl gayret gösterdiğini orada inşallah yavrularımız aileleriyle beraber görecekler yaşayacaklar. Döndükleri zaman her zamankinden daha fazla memleketimize sahip çıkacaklardır diye düşünüyorum. Bu memleketi bu cennet vatanı aldığımız yerden daha güzel yerlere taşımak için gayret edeceklerdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşma noktasında var gücümüzle gençlerimizle beraber çalışacağız” diye konuştu

Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından dua edildi. Duanın ardından törene katılan protokol tarafından otobüsler el sallanarak Çanakkale’ye uğurlandı. Aynı yarışma kapsamında derece yapan öğrencilerle birlikte velilerinden oluşan 110 kişi de Konya’ya gezisine uğurlandı.