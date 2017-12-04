Akşehir’de Dünya Engeliler Günü etkinlikleri

Akşehir Belediyesi, Akşehir Müftülüğü, Akşehir İşitme ve Bedensel Engelli Koruma Derneği (AKBİRDER), Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Akşehir Kurs Merkezi işbirliği ile Akşehir Kültür Merkezi’nde bir program düzenledi.

Program İşaret dili öğrenen öğrenciler ve işitme engellilerin İstiklal Marşı’nı okumasıyla başladı. Akşehir Meydan Cami Müezzini Hafız Ali Özkul tarafından Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından engellilere yönelik yapılan faaliyetlerin olduğu bir slayt gösterisi yapıldı. AKBİRDER Başkanı Hayri Üzüm, günün önemini belirten bir konuşma yaptı.

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi Danışma Kurulu Başkanı ve Akşehir Temsilcisi Hüseyin Çığ ise yaptığı konuşmada, programın hazırlanmasında katkı sağlayan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya teşekkür etti. Çığ, Akşehir Belediyesi ve Akşehir Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Engelliler için KPSS kursu ve bilgisayar kursu açıldığına değinerek, Akşehir Belediyesi’nin Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Taksi hizmetlerinin engelliler için büyük bir nimet olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından engelli öğrenciler tarafından şiirler okunarak çeşitli dans ve müzik gösterileri sunuldu. Programa, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Akşehir Garnizon Komutanı İkmal Albay Orkun Turaçlı, Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi Başkanı Veli Özağan, AKBİRDER Derneği Başkanı Hayri Üzüm, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kamil Ersoy, Görmeyenleri Koruma Derneği Akşehir Temsilcisi Hüseyin Çığ, bazı kamu kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.