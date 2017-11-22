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22 Kasım 2017 11:10

Akşehir’de engelli vatandaşlar için bilgisayar kursu

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Akşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde engelli vatandaşlar için bilgisayar kursu başlattı.

Akşehir’de engelli vatandaşlar için bilgisayar kursu

22 Kasım 2017 11:10


Belediye Başkanı Salih Akkaya, böyle bir kursun açılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bu yıl da açtığımız engelli KPSS kursunun ardından yine engelli kardeşlerimiz için bilgisayar kursunu başlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kurslarımız sadece bunlarla sınırlı olmayacak, engelli kardeşlerimizden talep edilen kurslar olursa, Milli Eğitim Bakanlığımız, Akşehir’deki Halk Eğitim Müdürlüğümüz katkısıyla bu kursları açmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimize yeni vasıflar kazandırma, onların kamuda daha güzel görevler edinme noktasında bu kurslarımızın önemli olduğunu düşünüyor, kursa katılan tüm engelli kardeşlerimize başarılar diliyorum” dedi.


Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesinin girişimiyle başlatılan kurs için Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi Danışma Kurulu Başkanı ve Akşehir Temsilcisi Hüseyin Çığ, Akşehir Belediyesi ve Akşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne destekleri için teşekkür etti.




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