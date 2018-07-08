Akşehir’de eşeğe binme ve en güzel gözlü eşek yarışları yapıldı

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında ‘eşeğe düz binme’, ‘eşeğe ters binme’ ve ‘en güzel gözlü eşek’ yarışmaları yapıldı.

Akşehir Belediyesi ve Akşehir Nasreddin Hoca Av Doğa Spor Kulübünce Nasreddin Hoca Stadyumu’nda gerçekleştirilen yarışmalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik öncesi protokol üyeleri, temsili Nasreddin Hoca ve halk oyunları ekipleri bir kortej yaptı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, temsili Nasreddin Hoca ile ilçe protokolünün de izlediği yarışmalarda ilk olarak eşeğe düz binme yarışı yapıldı. Yarışlar öncesi yerli ve yabancı halk oyunu ekipleri tarafından gösteriler sunuldu. 12 eşeğin katıldığı eşeğe düz binme yarışı iki etapta gerçekleştirildi. Her etapta birinci, ikinci ve üçüncü olan eşekler, üçüncü ve son etapta bir kez daha yarışarak birinci, ikinci, üçüncü belirlendi. Eşeğe düz binme yarışında Mevlüt Vanlı’nın 4 numaralı eşeği tüm eşekleri geçerek farklı bir şekilde birinci oldu. Eşeğe ters binme yarışında ise, biniciler eşeklere ters binerek bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. Bu yarışmada da 4 numaralı eşekle Mevlüt Vanlı’nın eşeği tüm eşekleri geçerek birinci oldu.

En güzel gözlü eşek seçildi

Yarışmada son olarak en güzel gözlü eşek seçildi. Dünyanın en güzel gözlü canlısının eşekler olmasından esinlenerek yapılan yarışmada, jüri üyeleri 12 eşek arasından en güzel gözlü eşeği seçmekte oldukça zorlandı. Temsili Nasreddin Hoca’nın jüri başkanlığında yapılan yarışmada Büşra Karakaya’nın 12 numaralı eşeği en güzel gözlü eşek seçildi. Yarışmalarda dereceye giren eşek sahiplerine para ödülü ve plaketleri yarışmayı izleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, temsili Nasreddin Hoca ve Akşehir Nasreddin Hoca Av Doğa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Küçüktongarlak tarafından verildi.