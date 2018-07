Akşehir’de Fettah Can konseri

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında ünlü sanatçı Fettah Can konser verdi.

59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında konser veren Fettah Can, konsere gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden güzel şarkıları ile seyirciye muhteşem bir gece yaşatan Fettah Can, birçok şarkısını seyirci ile birlikte seslendirdi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, konserin sonunda, Fettah Can’a plaket vererek konser için teşekkür ederken, 59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında bir çok sanatçının konserinin devam edeceğini söyledi. Fettah Can Konserini yaklaşık 6 bin kişi izledi.