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18 Haziran 2017 15:43

Akşehir’de ’Geleneksel Ramazan Geceleri’ devam ediyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi kültürel ve sosyal etkinlikler kapsamında Ramazan ayı dolayısıyla her hafta geleneksel Ramazan geceleri düzenliyor.

Akşehir’de ’Geleneksel Ramazan Geceleri’ devam ediyor

18 Haziran 2017 15:43


’Geleneksel Ramazan Geceleri’ ismiyle Cumhuriyet Meydanında yapılan etkinliğe katılım yoğun oldu. Teravih namazı sonrası gerçekleşen etkinlikte, çocuklara ve vatandaşlara Osmanlı şerbeti ve Osmanlı macunu ikramı edilirken, Orta Oyunu gösterisi izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Dolunayda Akşam Tiyatrosunun ‘Sultan’ isimli tiyatro gösterisi ile devam eden program izleyenlerden büyük beğeni topladı.


Etkinlikte bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, vatandaşların etkinliğe gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür ederek, geleneksel hale gelen Ramazan Geceleri programlarının süreceğini kaydetti. Başkan Akkaya, yaklaşan Nasreddin Hoca Şenlikleri ve Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat Festivali hakkında da bilgiler vererek vatandaşların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti.


Cumhuriyet Meydanındaki etkinliğe, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve AK Parti İlçe Başkanı A. Bahadır Örs’ün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.




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