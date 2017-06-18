Akşehir’de ’Geleneksel Ramazan Geceleri’ devam ediyor

’Geleneksel Ramazan Geceleri’ ismiyle Cumhuriyet Meydanında yapılan etkinliğe katılım yoğun oldu. Teravih namazı sonrası gerçekleşen etkinlikte, çocuklara ve vatandaşlara Osmanlı şerbeti ve Osmanlı macunu ikramı edilirken, Orta Oyunu gösterisi izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Dolunayda Akşam Tiyatrosunun ‘Sultan’ isimli tiyatro gösterisi ile devam eden program izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, vatandaşların etkinliğe gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür ederek, geleneksel hale gelen Ramazan Geceleri programlarının süreceğini kaydetti. Başkan Akkaya, yaklaşan Nasreddin Hoca Şenlikleri ve Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat Festivali hakkında da bilgiler vererek vatandaşların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti.

Cumhuriyet Meydanındaki etkinliğe, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve AK Parti İlçe Başkanı A. Bahadır Örs’ün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.