Akşehir’de geleneksel sokak basketbolu heyecanı başladı

Akşehir Gençlik Merkezi ve Spor İlçe Müdürlüğü basketbol sahasında yapılan turnuvaya, yıldız genç kız kategorisinde 4 takım, yıldız genç erkek kategorisinde 13 takım, genç erkek kategorisinde 9 takım ve veteran erkek kategorisinde 4 takım toplamda ise 250 sporcu ve 30 takım katıldı. Turnuva sonunda şampiyon olan ve dereceye giren takımlar ile 3 sayılık atış yarışmasında derece yapan sporculara çeşitli ödüller verilecek.

Turnuva başlangıcında bir konuşma yapan Akşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Belediye Meclis Üyesi Mevlüt Karayiğen, "4.’ncüsünü düzenlediğimiz 3x3 geleneksel sokak basketbolu turnuvasına katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum hepinize başarılar diliyor sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.

Konuşma sonrası turnuva başlarken turnuvanın açılışına, Akşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Meclis Üyesi Mevlüt Karayiğen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, Sehr-i Beyza Gençlik Derneği Başkanı Kürşad Çelik, sporcu aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.