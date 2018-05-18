Akşehir’de mahalle iftar programları başladı

Güdük Minare Mescidi civarında gerçekleştiren iftar yemeğinde Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya sofraları tek tek gezip vatandaşların Ramazan-ı Şerif ayını tebrik ederek onlarla sohbet etti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından iftar öncesi bir konuşma yapan Başkan Akkaya; “İnşallah Ramazan ayı boyunca geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da köy ve kasabalarda olmak üzere tüm mahallelerimizde iftar programlarımız devam edecektir. İnşallah 5 yıllık dönemim içerisinde belediye meclis üyelerimizde beraber tüm mahallelerimizde mahalle iftarlarını gerçekleştirmiş olacağız. Tüm dünyada Filistin’de, Kudüs’te, Arakan’da daha birçok yerde Irak’ta bizim gibi özgür ortamda bulunamayan mübarek Ramazan ayını rahat geçiremeyen, oruçlarını rahat tutamayan Müslüman kardeşlerimize de Allah inşallah güzel ortamlarda iftar açmak, en güzel şekilde Ramazan aylarını geçirmek nasip etsin diyorum” diye konuştu. Başkan Akkaya, Ramazan ayı boyunca mahallelerdeki programlarda çeşitli kültürel faaliyetler düzenleyeceklerini de ifade etti.

İftar yemeğinin ardından Akşehir Belediyesince hazırlatılan iftar programı gerçekleştirilirken, mahalle sakinlerine çeşitli ikramlar yapıldı.