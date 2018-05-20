Akşehir’de Mahalle İftarları devam ediyor

Altunkalem Mahallesinde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Salih Akkaya ve eşi de iftar öncesi sofraları tek tek gezip vatandaşların Ramazan-ı Şerifini tebrik ederek, sohbet etti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Başkan Akkaya, Mahalle İftar Programları kapsamında, Ramazan boyunca bu etkinliklerin yapılacağını belirterek, “Mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Allah oruçlarımızı kabul ve makbul eylesin. Tüm dünyada bizim gibi özgür bir ortamda bulunamayan, mübarek Ramazan ayını rahat geçiremeyen, oruçlarını rahat tutamayan Müslüman kardeşlerimize de Cenab-ı Hak’tan güzel ortamlarda iftar açmalarını, en güzel şekilde Ramazan aylarını geçirmelerini niyaz ediyorum. Allah memleketimizdeki bu huzur ortamını eksik etmesin, ülkemizin birliğini, dirliğini, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin” diye konuştu.

Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından okunan ezanla birlikte iftar yapıldı. İftar sonrası düzenlenen programda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi ve ikramlarda bulunuldu.