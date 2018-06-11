Akşehir’de Mahalle İftarları sürüyor

Kozağaç, Tipi ve Yeşilköy mahallelerinde düzenlenen iftar programlarına yoğun katılım oldu. Kozağaç ve Tipi mahallelerindeki İftar yemekleri öncesi Akşehir Belediyesi Fasıl Grubu tarafından tasavvuf müziği dinletisi sunulurken Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da iftar masalarını gezerek vatandaşların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti. İftar yemeği sonrası Kozağaç TOKİ’de Ramazan eğlencesi programı yapıldı. Yeşilköy Mahallesindeki iftar yemeğine ise, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Muhammed Zeren ile AK Parti Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte katıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı konuşmada, “Allah oruçlarımızı kabul eylesin. Ramazan Bayramı’na inşallah birlik ve beraberlik içerisinde ulaştırsın. Bu iftar sofraları bizi çok duygulandırıyor, heyecanlandırıyor. Çünkü bizim ülkemizin birlik ve beraberliğe gelecekte de çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Biz ne kadar birlik beraberlik içinde olursak Allah’ın izniyle ülkemizi parçalamak, ülkemizi işgal etmek isteyenlere, bütün şer güçlere fırsat vermeyiz, onlarda emellerine muvafık olamaz. Bizim sırtımızı yere getiremez” diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Muhammed Zeren ise, “24 Haziran’a sayılı günümüz kaldı. Biz bugün 26 yaşında aday olduk. Önümüzdeki dönemlerde çok daha genç kardeşlerimiz, bizden daha genç yaşlarda aday olurlar. Çünkü bu ülkenin gençlerine, bu dinamik nüfusuna ülkemizin ihtiyacı var. Yarınların daha güzel olması için bu ülkemizin içerisinde, büyüğünden küçüğüne bir tecrübe karışımı yaparak gencin heyecanıyla, büyüğün tecrübesiyle ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartmak zorundayız. Bu memleket bizim memleketimiz. Bu köy bizim köyümüz, gece gündüz durmadan çalışmak zorundayız” dedi.

Yeşilköy’de iftar sonrası yapılan Ramazan eğlencesi programında Karagöz Hacivat, Tuzsuz Deli Bekir ve Hamdi, Kavuklu ile Pişekâr izleyicilerle buluşurken, çocuklar için yarışmalar ve danslar yapılarak program sonunda yüz boyama ve palyaço etkinlikleri sunuldu. Vatandaşların büyük ilgisini ve beğenisini toplayan programda pamuk şeker, patlamış mısır ve dondurma ikramı da yapıldı.