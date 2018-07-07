Akşehir’de Manuş Baba konseri

’cusu düzenlenen Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında konser veren şarkıcı Manuş Baba sevenleriyle bir araya geldi.

Akşehir Açıkhava Tiyatrosunu dolduran yaklaşık 7 bin kişi konser öncesi ünlü Akşehirli DJ Doğukan’ın şovunu izledi. Seyirciler Manuş Baba’nın sahneye çıkmasıyla birlikte yerlerinde kimi zaman dans edip kimi zaman da şarkılara eşlik ederek keyifli dakikalar yaşadı. Hareketli ve romantik şarkıları ile konser boyunca sevenlerini mest eden Manuş Baba’ya konser sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya plaket verdi.