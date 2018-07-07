Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 14:21

Akşehir’de Manuş Baba konseri

Konya’nın Akşehir ilçesinde bu yıl 59.

Akşehir’de Manuş Baba konseri

07 Temmuz 2018 14:21

’cusu düzenlenen Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında konser veren şarkıcı Manuş Baba sevenleriyle bir araya geldi.


Akşehir Açıkhava Tiyatrosunu dolduran yaklaşık 7 bin kişi konser öncesi ünlü Akşehirli DJ Doğukan’ın şovunu izledi. Seyirciler Manuş Baba’nın sahneye çıkmasıyla birlikte yerlerinde kimi zaman dans edip kimi zaman da şarkılara eşlik ederek keyifli dakikalar yaşadı. Hareketli ve romantik şarkıları ile konser boyunca sevenlerini mest eden Manuş Baba’ya konser sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya plaket verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç