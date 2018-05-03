Akşehir’de “Mutlu Evliliğin Anahtarı” konulu konferans

Uzman Psikolojik Danışman ve Psikoterapist Kudret Eren Yavuz yaptığı sunumda sağlıklı evlilik için karşı tarafı suçlamadan eleştirmeden damgalamadan konuşulabilen, sorunları çözebildiğimiz, kendimizi anlatabildiğimiz, anlaşıldığımız ve orta yol bulabildiğimiz ,emek verilen bir ilişkinin gerekliliğinden bahsetti.

Eşler arasında ortak etkinlikler oluşturmalarını, paylaşmalarını isteyen Kudret Eren Yavuz “ Birlikte gülmek ve eğlenmek, sohbet etmek, birlikte öğrenmek, birlikte düşünmek, birlikte ortak işleri paylaşmak, ev ve yuva sorumluluklarını paylaşmak lazım” diye konuştu.

Konferans sonunda Uzman Psikolojik Danışman ve Psikoterapist Kudret Eren Yavuz’a Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk’ün eşi Ayşe Türk ile Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya’nın eşi Ayşegül Akkaya tarafından bir plaket takdim edildi.