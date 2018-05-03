Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 16:12

Akşehir’de “Mutlu Evliliğin Anahtarı” konulu konferans

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenen ve Uzman Psikolojik Danışman-Psikoterapist Kudret Eren Yavuz, ‘Mutlu Evliliğin Anahtarı’ konulu konferans verdi.

Akşehir’de “Mutlu Evliliğin Anahtarı” konulu konferans

03 Mayıs 2018 16:12


Uzman Psikolojik Danışman ve Psikoterapist Kudret Eren Yavuz yaptığı sunumda sağlıklı evlilik için karşı tarafı suçlamadan eleştirmeden damgalamadan konuşulabilen, sorunları çözebildiğimiz, kendimizi anlatabildiğimiz, anlaşıldığımız ve orta yol bulabildiğimiz ,emek verilen bir ilişkinin gerekliliğinden bahsetti.


Eşler arasında ortak etkinlikler oluşturmalarını, paylaşmalarını isteyen Kudret Eren Yavuz “ Birlikte gülmek ve eğlenmek, sohbet etmek, birlikte öğrenmek, birlikte düşünmek, birlikte ortak işleri paylaşmak, ev ve yuva sorumluluklarını paylaşmak lazım” diye konuştu.


Konferans sonunda Uzman Psikolojik Danışman ve Psikoterapist Kudret Eren Yavuz’a Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk’ün eşi Ayşe Türk ile Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya’nın eşi Ayşegül Akkaya tarafından bir plaket takdim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
28
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç