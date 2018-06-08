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08 Haziran 2018 14:59

Akşehir’de öğrencilerin karne sevinci

Konya’nın Akşehir ilçesinde 2017-2018 Eğitim Öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte 20 bin 471 öğrenci karne alarak yaza tatiline çıktı.

Akşehir’de öğrencilerin karne sevinci

08 Haziran 2018 14:59


2017-2018 Eğitim Öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Akşehir Mehmet Türkmen İlkokulu’nda bir program düzenlendi. Programa Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından 4’ncü sınıf öğrencisi Elif Nur Kara bir konuşma gerçekleştirdi. Kaymakam Mehmet Türk’ün konuşmasından sonra okulun anasınıfı öğrencilerinin hazırlamış oldukları dans gösterileri sunuldu. Gösterilerin sonunda protokol üyeleri, öğrencilere karneleri dağıtıp hatıra fotoğrafı çektirdi.




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