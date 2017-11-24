Akşehir’de Öğretmenler Günü etkinlikleri

Etkinlikler kapsamında ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu tarafından sunulan çelenk törenine öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İkinci program ise Akşehir Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kültür Merkezi Fuaye Salonunda öğrencilerin Öğretmenler Günü münasebetiyle yapmış olduğu resim sergisinin protokol tarafından açılışının ardından Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesince hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü programına geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Akşehir Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu tarafından bir açılış konuşması yapıldı.

Köseoğlu, “Kültürün ve medeniyetin temelini eğitim öğretim oluşturur ve onun yapıcısı da öğretmenlerdir. Kültürün ve medeniyet seviyesini yükseltmiş milletlerin en temel ölçüsü öğretmen ve eğitime verdiği değer ile anlaşılmaktadır. Yarınların daha aydınlık olması, muasır medeniyetin üstüne çıkma hızımız eğitime ve öğretmene verdiğimiz değer oranında olacaktır” dedi.

Konuşmanın ardından emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verilmesiyle devam eden programda şiirler okunarak adaylığı kalkan öğretmenler tarafından yemin edildi. Program Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen yarışma ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere törene katılan protokol tarafından ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da Öğretmenler Günü münasebetiyle Akşehir’deki tüm öğretmelere bir hediye takdim etti. Hediyelerin öğretmenlere takdim edilmesi adına sembolik olarak Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu’na Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından hediyesi verildi.

Başkan Akkaya yaptığı konuşmada, “Verdiğimiz hediyenin öğretmenlerimizin yaptığı hizmet karşısında hiçbir mahiyeti yok. Gerçekten etrafını aydınlatan bir güneş gibi, karanlıklara meydan okuyan bir güneş gibi öğretmenlerimizin hizmetlerini ne kadar değerlendirmeye çalışsak, ona paha biçsek bu mümkün değil. Çünkü biliyoruz ki dünyada her şeye paha biçilebilir, ama öğretmenlerin yetiştirdiği nesillere paha biçmek kolay değil. Ben bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Başarılı ve güzel çalışmalarının artarak devamını diliyorum” diye konuştu.

Program öğrenciler tarafından yapılan müzik dinletisinin ardından sona erdi. Etkinliklere Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, bazı kamu kurum müdür ve amirleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.