Akşehir’de okullara ve kamu kurumlarına Nasreddin Hoca köşesi

Kısa adı SÜNHAM olan Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi organizasyonuyla; İlçe Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteğiyle ilçe genelindeki tüm okullar ile resmi kamu kurumlarına Nasreddin Hoca köşesi oluşturuldu. Nasreddin Hoca köşelerinin oluşturulması nedeniyle Akşehir 24 Ağustos Ortaokulu’nda bir tören düzenlendi.

Törende konuşan Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Öztaş, projenin amacına değinerek, “Dedik ki biz Nasreddin Hoca’nın memleketindeyiz, ancak kendimiz Nasreddin Hoca’yı yeterince tanıyor ve tanıtıyor muyuz? Bu kapsamda gelişen fikir çerçevesinde öncelikli olarak anaokullarından, ilkokullardan, ortaokullardan ve liselerimizden başlamak üzere resmi kurumlarımızı da buna dahil ederek ‘Akşehir’den Dünyaya Yayılan Bilge: Nasreddin Hoca’ köşelerini açıyoruz. Bu fikrin hayata geçirilmesi noktasında Kaymakamımızın, Belediye Başkanımızın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızın çok değerli katkıları var. Onlara çok teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftci de, Nasreddin Hoca gibi büyük değerin gerektiği gibi anlatılamadığının altını çizerek, “Dünyanın neresine giderseniz gidin, Nasreddin Hoca’mızın bizdeki fıkralarının aynısı var. Dünyanın hiçbir yerinde Nasreddin Hoca’yı bilmeyen toplum yok ama onun Akşehirli olduğu, Akşehir’de yaşadığı ve vefat ettiği noktasında kimsenin bilgisi yok. Yurt dışına gittiğimiz yerlerde, anlattığımızda ‘Bu hayal ürünü bir insan değil mi’ diye soruyorlar. Bu konuda büyük bir eksikliğimiz var. Ben bu çalışmalarından dolayı SÜNHAM Başkanı Kadir Öztaş ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ticaret Odası olarak bizlerde bu tür konularda elimizden gelen tüm imkanları kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"Nasreddin Hocamızı ve Akşehirimizi tanıtmaya gayret ediyoruz"

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, Akşehir Belediyesi olarak Nasreddin Hoca’yı ve Akşehir’i tanıtmak için çeşitli faaliyetler ve organizasyonlar yaptıklarına değinerek, “59 yıldır uluslararası bazda Nasreddin Hoca Şenliğimizi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Yine bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Nasreddin Hoca Anma Etkinliklerini ekim ayında yapacağız ve bu anma etkinliklerinin içerisindeki en önemli programlarımızdan birisi de ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışmasıdır. Ayrıca Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte çeşitli fuarlara katılıyoruz, oralarda Nasreddin Hocamızı ve Akşehirimizi tanıtmaya gayret ediyoruz. Bunların yanında Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizden de böyle bir teklif geldi. Bizde belediye olarak buna destek verelim dedik ve bence bu gecikilmiş bir olaydı. Çünkü okullarımızda, kurumlarımızda birçok köşe var ama Nasreddin Hoca’nın memleketinde böyle bir Nasreddin Hoca köşesi olmaması eksiklikti. İnşallah bugün bu eksikliği gidermek üzere yola çıktık. ‘Akşehir’den Dünyaya Yayılan Bilge: Nasreddin Hoca’ köşesi ile bu eksiklik giderilmiş olacak. Okullardaki çocuklarımız, kurumlarımızdaki memurlarımız ve vatandaşlarımız o köşelerdeki özet bilgileri okuyarak Nasreddin Hoca’mızı daha iyi tanıyıp tanıtabilecekler” dedi.

"Akşehirimizi Akşehir yapan Nasraddin Hocamız"

İlçe Kaymakamı Mehmet Türk ise, Nasreddin Hoca’nın Akşehir’in marka değeri olduğuna dikkat çekerek, Akşehir’in tarihi, kültürel ve doğal birçok değerinin olduğunu söyledi. Kaymakam Türk, “Akşehirimizi Akşehir yapan Nasreddin Hocamız. Biz Nasreddin Hoca’mızı her anlamda tanımak ve tanıtmak zorundayız” diye konuştu.

Temsili Nasreddin Hoca da, çocukların kafasındaki yabancı hayali kahramanlar yerine Türk Halk kahramanları olan Nasreddin Hoca, Mevlana, Hacivat Karagöz gibi gerçek kahramanların yer etmesi gerektiğine dikkat çekti. Temsili Nasreddin Hoca, “Tüm öğretmenlerimizden öncelikli bir isteğim var, Beni, Mevlana’yı, Yunus Emre’yi, Karagöz Hacivat’ı, Keloğlan’ı çocuklarımıza daha iyi ve bilinçli bir şekilde, bizim değerlerimiz olarak anlatsınlar. Eğer bizler iyi anlatılırsak, onların kafasındaki o yurt dışı hayali kahramanlar olan Süpermen, Batman, Noel Baba gibi uydurma kahramanlar silinir ve bizleri daha iyi tanıyıp anlatırlar. Ben bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri tarafından okullarda oluşturulacak Nasreddin Hoca köşelerinin panoları takdim edildi. Protokol ve Temsili Nasreddin Hoca daha sonra 24 Ağustos Ortaokulundaki Nasreddin Hoca köşesinin açılışını gerçekleştirdi. Temsili Nasreddin Hoca okuldaki öğrencilere şeker dağıtarak onlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Akşehir 24 Ağustos Ortaokulu’ndaki törene; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftci, Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Öztaş, İlçe Protokolü, Bazı Kamu Kurum Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.