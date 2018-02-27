Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 11:05

Akşehir’de "Osmancık" isimli tiyatro oyunu sahnelendi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, Akşehirli Ünlü Yazar Tarık Buğra’yı anmak amacıyla Tarık Buğra’nın yazdığı ‘Osmancık’ isimli tiyatro oyununu seyirciyle buluşturdu.

Akşehir’de

27 Şubat 2018 11:05


Tarık Buğra’nın yazdığı, Dinçer Sümer’in uyarladığı ve Adnan Erbaş’ın yönettiği ‘Osmancık’ isimli tiyatro oyununda; Ankara Devlet Tiyatroları oyuncuları rol aldı. Osmancık isimli oyun, tiyatro severleri, Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarına götürerek, Osman Bey’in tecrübesizlik yıllarında Şeyh Edebali’nin ışığında geçirdiği değişimi konu alarak, devlet adamlığı konusundaki tecrübeleriyle küçük bir beylikten nasıl devlet haline getirmesini anlattı. Kalabalık oyuncu kadrosu, canlı müzik grubu, ses, ışık ve dekoruyla büyük beğeniyle izlenen oyun sonunda seyirciler tiyatro oyuncularını ayakta alkışladı.


Oyun sonunda tiyatro sanatçılarını tebrik eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehirli ünlü yazar Tarık Buğra’yı çeşitli etkinliklerle andıklarına değinerek, Yazar Tarık Buğra’nın hem yerli hem de milli bir yazar olduğuna vurgu yaptı. Başkan Akkaya, Tarık Buğra’nın edebiyat kültürümüze önemli izler bırakan çok değerli yazarlarımızdan biri olduğunu belirterek yazarın Akşehir’i konu alan Küçük Ağa romanının da Akşehir’e ayrı bir değer kattığını söyledi.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya Tiyatro oyununun yönetmeni Adnan Erbaş’a da bir plaket takdim etti. Akşehir Kültür Merkezinde sahnelen tiyatro oyununu; İlçe Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, ilçe protokolü, bazı kamu kurum müdürleri ile çok sayıda tiyatro sever izledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
14
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    7°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç