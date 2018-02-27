Akşehir’de "Osmancık" isimli tiyatro oyunu sahnelendi

Tarık Buğra’nın yazdığı, Dinçer Sümer’in uyarladığı ve Adnan Erbaş’ın yönettiği ‘Osmancık’ isimli tiyatro oyununda; Ankara Devlet Tiyatroları oyuncuları rol aldı. Osmancık isimli oyun, tiyatro severleri, Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarına götürerek, Osman Bey’in tecrübesizlik yıllarında Şeyh Edebali’nin ışığında geçirdiği değişimi konu alarak, devlet adamlığı konusundaki tecrübeleriyle küçük bir beylikten nasıl devlet haline getirmesini anlattı. Kalabalık oyuncu kadrosu, canlı müzik grubu, ses, ışık ve dekoruyla büyük beğeniyle izlenen oyun sonunda seyirciler tiyatro oyuncularını ayakta alkışladı.

Oyun sonunda tiyatro sanatçılarını tebrik eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehirli ünlü yazar Tarık Buğra’yı çeşitli etkinliklerle andıklarına değinerek, Yazar Tarık Buğra’nın hem yerli hem de milli bir yazar olduğuna vurgu yaptı. Başkan Akkaya, Tarık Buğra’nın edebiyat kültürümüze önemli izler bırakan çok değerli yazarlarımızdan biri olduğunu belirterek yazarın Akşehir’i konu alan Küçük Ağa romanının da Akşehir’e ayrı bir değer kattığını söyledi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya Tiyatro oyununun yönetmeni Adnan Erbaş’a da bir plaket takdim etti. Akşehir Kültür Merkezinde sahnelen tiyatro oyununu; İlçe Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, ilçe protokolü, bazı kamu kurum müdürleri ile çok sayıda tiyatro sever izledi.