Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 16:18

Akşehir’de Resul Dindar ile Karadeniz rüzgarı esti

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 58.

Akşehir’de Resul Dindar ile Karadeniz rüzgarı esti

08 Temmuz 2017 16:18

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Resul Dindar konseri ile Karadeniz rüzgarı esti. Konser yapılacak açık hava tiyatrosunu saatler önce dolduran vatandaşlar konser öncesi sunucu ve sovmen Doğukan Alsay’ın şovuyla eğlenceli dakikalar geçirdi.


Sanatçı Resul Dindar’ın sahneye çıkmasıyla birbirinden hareketli şarkılarla coşan seyirci, romantik şarkılarda da sanatçı Dindar’a eşlik etti. Konserin sonlarına doğru Türk Sanat Müziği eserleri de seslendiren Resul Dindar, finalinde ise müzisyenleri ile birlikte horon çekti. Gecenin sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Resul Dindar’a günün anısına bir plaket takdim edildi.


Başkan Akkaya, sanatçı Resul Dindar’ı Akşehir’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, belediye olarak bu tür etkinlikleri Akşehirlilerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Akkaya "Akşehir’in ak yürekli insanları, aziz Türk milletinin üyeleri, eğlenme zamanı eğlenirler ama gerektiğinde de 15 Temmuz gibi günlerde Çanakkale’de olduğu gibi tarih yazmaya devam ederler" dedi.


Akşehir Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleştirilen Resul Dindar konserine; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü ve 5 bine yakın seyirci katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:24
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:06
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:23
  • Yatsı :22:10
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!