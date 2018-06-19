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19 Haziran 2018 11:36

Akşehir’de, ‘Sabahın Seherinde Haydi Çocuklar Camiye’ projesi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi çocuklara camiyi sevdirmek ve namaz kılmaya teşvik etmek amacıyla İlçe Müftülüğünün de katkılarıyla, ‘Sabahın Seherinde Haydi Çocuklar Camiye’ isimli bir proje düzenleyerek 40 gün boyunca sabah namazına ve Yaz Kur’an Kursuna katılan çocuklara bisiklet armağan edecek.

Akşehir’de, ‘Sabahın Seherinde Haydi Çocuklar Camiye’ projesi

19 Haziran 2018 11:36


Bu yıl ikincisi düzenlenen proje kapsamında 1 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında sabah namazına ve yaz Kur’an kursuna devam eden çocuklara bisiklet armağan edilecek. 1 Ocak 2005 ile 31 Aralık 2011 arası doğumlu kız ve erkek çocukların katılabileceği projede kayıtlar İlçe Müftülüğünde 22 Haziran 2018 mesai bitimine kadar yapılacak.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Camilerimize olan ilgiyi ve camiye gitme bilincini artırmak, camiye gidince yapılan ibadetlerin sevabının çok olduğunu hatırlatmak, çocuklarımıza camiyi sevdirmek ve çocuklarımızı namaz kılmaya teşvik etmek amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ’Sabahın Seherinde Haydi Çocuklar Camiye’ projemizde 40 gün boyunca sabah namazına ve yaz Kur’an kurslarına devam eden çocuklarımıza bisiklet armağan edeceğiz. istikbalimizin güvencesi olan yavrularımızı camiye alıştırmak, onların dini kaynağından öğrenmesine ortam hazırlama gibi bir yükümlülüğümüz var. Bu nedenle bu projeyi geliştirdik” dedi.




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