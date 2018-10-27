Akşehir'de 'Sağlık İçin Pedalla' etkinliği

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi; sağlıklı hayat ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla ‘Sağlık İçin Pedalla' sloganıyla bisiklet sürme etkinliği düzenledi.

Nasreddin Hoca Meydanı'nda yapılan etkinlikte vatandaşlar evlerinden getirdikleri bisikletleri ya da Sağlık Bakanlığı tarafından Akşehir Belediyesine verilen bisikletleri kimlik karşılığında teslim alarak etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediye olarak bisiklet yolları yaptıkları için Sağlık Bakanlığına başvurduklarını ve bakanlığın da Akşehir Belediyesine beş yüze yakın bisiklet temin ettiğini ifade ederek, “Bu bisikletler için Belediye binası önü, Kozağaç'taki üniversite kampüsü önü ve Nasreddin Hoca Meydanı olmak üzere 3 noktada istasyonlar yaptık. Sağlığımız için gerçekten bisiklete binmek çok önemli, Akşehir de bisiklet için çok uygun. Bugünkü başlattığımız kampanya ile Akşehir'imizdeki bisiklet kullanma alışkanlığını da geliştirmiş olacağız” dedi.

Akşehir Belediyesi olarak ‘Sabahın Seherinde Haydi Çocuklar Camiye' projesi ile 40 gün boyunca camiye devam eden çocuklara geçen yıl 333, bu yıl ise bin 120 bisiklet armağan ettiklerine değinen Başkan Akkaya, “Bu armağan ettiğimiz bisikletler ve Sağlık Bakanlığımız tarafından verilen bisikletler sayesinde Akşehir'de bisiklet sayısı da arttı. Akşehir'de şu anda on buçuk kilometre bisiklet yolumuz var. Tabii bu yeterli değil ve inşallah bunu da arttıracağız. Sağlık Bakanlığının bu bisiklet dağıttığı ve bu tür istasyonların kurulmasına vesile olduğu Türkiye'mizde 9 tane il var iki ilçe var ve bu ilçelerden bir tanesi de Akşehir'imizdir” ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bisikletler için Akşehir Belediyesince oluşturulan istasyonlardan bisiklet temin etmek isteyen vatandaşların Turizm Bürosundaki görevliden kart temin edebileceklerini kaydeden Başkan Akkaya, bisikletlerin ilk saatinin ücretsiz, sonraki saatlerde ise 50 kuruş olarak ücretlendirildiğini ve istasyonlardan temin edilen bisikletlerin işi bitince başka bir istasyona bırakabileceğini söyledi.

Etkinliğe katılan ünlü tiyatro oyuncuları Faruk Sofuoğlu ve Osman Doğan da katılımcılara hitaben kısa birer konuşma yaparak Akşehir'de bulunmaktan ve böyle güzel bir etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Konuşmaların ardından törene katılan protokol mensupları, bisiklet istasyonlarından kartla nasıl bisiklet alınacağı konusunu uygulamalı olarak görevlilerden öğrendi. Etkinliğe katılan protokol ve yüzlerce vatandaş daha sonra belirlenen güzergah üzerinde bisikletleri sürerek Belediye binası önünde bisikletleri teslim etti.

Etkinliğine İlçe kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, tiyatro sanatçıları Faruk Sofuoğlu ve Osman Doğan, ilçe protokolü, bazı kamu kurum müdür ve amirleri ile yüzlerce vatandaş katıldı.